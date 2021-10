Ronaldinho ha sido noticia en los últimos días, luego de su visita al Parque de los Príncipes para ver un gran acto de Lionel Messi en Champions League, además de su cálido abrazo que recorrió el mundo. Esto no cayó para nada bien en Barcelona, ni tampoco las recientes declaraciones del brasileño, quien parece no entender la herida que ha calado en el corazón de los hinchas 'azulgranas'.

La leyenda brasileña habló con el diario Le Parisien sobre lo que fue su encuentro con Messi y reconoce que fue "un placer verlo" más allá de herir las susceptibilidades de los aficionados del Barça. Lo más llamativo es que 'Dinho' es embajador del club catalán, aunque parece que no le importa cumplir con ese rol, más respecto al tema del argentino y su salida en el pasado verano.

Pero, la frase más dura que Ronaldinho expuso en dicha entrevista y que no ha caído nada bien en el Camp Nou tiene que ver con lo que fue el momento del adiós del 'crack' rosarino. "Estoy muy feliz de verle en el club en el que yo comencé en Europa. Es algo que no pensé en mi vida. Estaba seguro de que terminaría su carrera en el Barcelona. Y, para mí, fue una sorpresa. Como me gusta el PSG, fue una buena sorpresa, pero nunca pensé verle con otra camiseta que no fuera la del Barcelona", afirmó.

La incomodidad del asunto sobre Messi y Barcelona parece no molestar a Ronaldinho, a pesar del rol que le encargaron desde el club y por el cual recibe una remuneración. Pese a ello, no duda en hablar sobre el tema, a la vez que aceptó la invitación de PSG para asistir al encuentro de Champions League ante RB Leipzig el pasado martes.

Ahora, el brasileño estará presente en el Camp Nou para lo que será el Clásico ante Real Madrid, aunque habrá que esperar por su recepción, luego de tener buenas palabras con la gente de PSG y no así con las de Barcelona.