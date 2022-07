Edinson Cavani todavía no ha definido en qué club jugará la próxima temporada. Ahora, tendría el interés de dos equipos de Francia para volver a la Ligue 1.

Edinson Cavani continúa sin equipo. Luego de su despedida de Manchester United, donde en la última temporada apenas marcó dos goles en 20 partidos disptutados, el atacante de 35 años es agente libre y espera por alguna oferta para continuar en el fútbol europeo, pensando en lo que será a fin de año el Mundial de Qatar 2022, que jugará con la selección de Uruguay. Hay varios equipos interesados en sus servicios y, en las últimas horas, han aparecido dos de la Ligue 1 de Francia.

El 'Matador' todavía no ha definido su futuro, pese a que tiene ciertos equipos por detrás. En LaLiga de España lo pretenden equipos como Villarreal y Sevilla, entre otros. En la Serie A, la Salernitana lo quiso convencer, aunque no estaría dispuesto a llegar a un equipo que no disputará competencia internacional en la próxima temporada. Desde Sudamérica, Brasil y Boca siempre son opción. Ahora, aparece Francia, país al que podría volver para recuperar su buen nivel.

Cavani dejó un gran recuerdo en Paris Saint-Germain, club del cual es su máximo goleador histórico con 200 goles, aunque su récord está bajo amenaza por Kylian Mbappé, quien tiene 170 tantos. Más allá de ello, al uruguayo lo pretenden otros dos equipos de Francia, que buscan pelearle el título de la Ligue 1, precisamente, a los parisinos de Mbappé y Lionel Messi.

Según ha contado El Observador de Uruguay, en la Ligue 1 de Francia aparecen otros dos equipos como posible destino para Edinson Cavani. Uno de ellos es el Niza, que viene de una buena campaña al terminar en la quinta posición en la pasada temporada y clasificó a la ronda de play-off de la Conference League. Y el otro es Mónaco, que al terminar tercero en la última campaña ingresa a la tercera ronda previa de la Champions League en busca de la fase de grupos.

Dos equipos de Francia que tienen la chance de jugar torneos internacionales son opciones interesantes para Cavani, pensando en buscar una buena forma para jugar con Uruguay su último torneo, la Copa del Mundo en Qatar. Por lo pronto, el experimentado goleador sigue sumando pretendientes.