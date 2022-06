Su salida del Real Madrid hace un año marcó el inicio de un parón como DT que le ha hecho ser relacionado con decenas de banquillos y clubes que en ven en sus métodos un corto camino hacía el éxito. Por medio de una extensa entrevista concedida a L’Equipe, Zinedine Zidane celebró su cumpleaños número 50 y avisó a Merengues, PSG, la selección francesa, así como al resto de Europa: “Hay dos o tres posibilidades”.

Zizou ha sido uno de los nombres más buscados desde el Parque de Los Príncipes para hacerse con un banquillo donde Mauricio Pochettino tiene las horas contadas. Consciente de su caché y de los cambios que se vienen en algunos de los equipos más importantes del planeta, ZZ avisó que vuelve a escena, así como que está preparado hasta para ser rival del Real Madrid en el viejo continente.

"¿Entrenar al PSG? Nunca digas nunca. Especialmente cuando hoy se es entrenador. Cuando era jugador podía elegir e ir a casi todos los clubes. Como entrenador, no hay cincuenta clubes a los que pueda ir. Hay dos o tres posibilidades. Si vuelvo a un club es para ganar. Lo digo con toda modestia. Por eso no puedo ir a cualquier parte", empezaba Zizou en una confesión que deja en claro que serán los proyectos y no los nombres puntuales quienes marquen su futuro.

¿Francia, Manchester? Todo puede pasar

Lejos de cerrarse a lo conocido, Zidane dejó en claro que está abierto a todo lo que ocurra: "¿Quieres ir a Manchester? Entiendo inglés, pero no lo domino completamente. Sé que hay entrenadores que van a los clubes sin hablar el idioma, pero yo trabajo de otra manera. Para ganar entran en juego muchos elementos, es un contexto global. Sé lo que necesito para ganar".

"Claro que quiero (selección francesa). Espero serlo algún día. ¿Cuándo? No depende de mí. Pero quiero cerrar el círculo, no he terminado con la selección francesa. Es lo más bonito que hay, lo sería todo para mí", finalizaba Zinedine en una charla donde dejó en claro que se encuentra listo para volver a los banquillos, que no tendría problema en dirigir contra Real Madrid y que por que no, podría llegar al PSG más pronto que tarde.