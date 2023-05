Red Bull lo inició, Mánchester City lo llevo al siguiente nivel y ahora clubes como Paris Saint-Germain también se ajustan a esta nueva realidad. La multipropiedad se ha tomado un fútbol europeo donde Chelsea puede suponer el siguiente conglomerado de equipos bajo un mismo dueño. Los blues negocian con una entidad francesa de cara a expandir sus brazos por todo el viejo continente.

Todd Boehly lidera una revolución por Stamford Bridge donde si bien de momento no llegan los resultados deportivos que tanto se han hecho desear en los últimos meses, dicho hecho no ha dejado de lado las otras áreas de una entidad que pretende ser más internacional que nunca. The Guardián y L’Equipe reportan el interés del equipo del oeste de Londres por conseguir un club satélite que le permita ceder a sus canteranos y de esta manera, ayudar tanto económica como deportivamente a este gigante en horas bajas de la Ligue 1.

El objetivo de Boehly pasa por hacerse con el 100 % de las acciones de la entidad nombrada, por tener plena capacidad en la toma de decisiones y por poder nutrir a su Chelsea de los canteranos de dicho equipo. Tal y como ocurre con el City Group con Troyes de la segunda división gala o con Bournemouth y Lorient, los blues ponen sus ojos en un campeonato lleno de jóvenes promesas y donde los precios son mucho más asequibles que en otro rincones de Europa.

¿Nace el Chelsea Group?

Racing de Estrasburgo es el equipo nombrado por estos diarios y confirmado como la próxima gran compra que pretende realizar un Chelsea que recordemos, ya se ha dejado solo en el mercado de fichajes sumas que superan los 600 millones de euros. Absorber al histórico club de la primera división francesa supone el siguiente paso en una expansión que Boehly pretende realizar en todos los continentes y que se asemeja de gran manera a lo que también viene realizando PSG por Portugal, Reino Unido y con vistas al mercado asiático.

L’Equipe avisa que Chelsea se encuentra intensificando unas negociaciones, que se espera lleguen a buen puerto para final de temporada y que supondrán el siguiente inicio de esos proyectos de multipropiedad qué tan populares se hacen por el fútbol europeo en estos años. La nueva normativa UEFA de momento, no será un impedimento más en esta macrooperación dónde como ocurre con Mánchester City, los blues puedan tener ojos y manos en los cinco continentes.