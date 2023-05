A Jose Mourinho se le viene un final de temporada muy importante al frente de AS Roma. Este jueves juega la semifinal de ida ante Bayer Leverkusen por la UEFA Europa League. Mientras que, en la Serie A, lucha por meterse a la próxima Champions. En medio de todo esto, su nombre apareció entre los candidatos a dirigir a Paris Saint-Germain la próxima temporada y decidió romper el silencio respecto a este supuesto interés.

El portugués siempre genera ruido con cada paso que tiene en su carrera. En Roma ha tenido sus momentos, pero los ha llevado rumbo al título de la Conference League y se ilusionan con la Europa League. A esto hay que sumarle su gran palmarés personal en clubes grandes como Real Madrid, Chelsea e Inter, entre otros. Por eso, no sorprende que PSG lo busque para que se convierta en el reemplazo de Christophe Galtier en la dirección técnica.

Sin embargo, Mourinho descartó cualquier interés o llamado que le haya llegado desde París. En la rueda de prensa previa al partido que jugará ante Bayer Leverkusen en el Olímpico, fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a PSG y su respuesta fue bien al estilo de The Special One para tranquilizar a todos los romanistas.

“Si me están buscando, no me han encontrado porque conmigo no han hablado”, aseguró Mourinho para descartar cualquier posibilidad de dirigir al conjunto parisino, al menos, por el momento. Su concentración está de lleno en Roma y en los futuros compromisos con este club, al que busca dejar en la próxima Champions League sea como sea.

Mourinho y los rumores que han surgido de PSG

Los rumores sobre la llegada de Mourinho a PSG han crecido en los últimos días. Lo último al respecto ha sido una información de Foot Mercato, que asegura que el portugués es uno de los candidatos a dirigir al conjunto de la capital francesa. Incluso hasta aseguran que habría pedido un fichaje, el de Sofyan Amrabat, a quien también vinculan con Barcelona.

En todo caso, según esta información, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club de París, será quien tome la decisión respecto al entrenador que reemplace a Galtier. Al nombre de Mourinho, se le suma como candidato Thiago Motta, actual director técnico de Bologna.