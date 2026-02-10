Es tendencia:
La estrella de la Champions League 2022/2023 que se hunde cada vez más: ”Estoy destrozado”

Fue clave en el Manchester City de Pep Guardiola, pero sus actitudes extradeportivas hicieran que lo cedieran a préstamo al Everton, en donde sufrió una fractura.

Por Germán Carrara

Jack Gealish escribió en redes sociales que está destrozado al tener que despedirse de la temporada con el Everton por una fractura en su pie.
Jack Grealish no logra reconducir su carrera luego de lo que fue su salida a préstamo del Manchester City al Everton en el mercado de pases de mediados del año pasado. Si bien venía siendo titular, muy lejos estuvo del nivel que supo plasmar en los terrenos de juego, sobre todo, durante la campaña 2022/2023 en la que jugó la Copa del Mundo de Qatar con Inglaterra y fue campeón de la UEFA Champions League.

Encima, a fines de enero sufrió una fractura por estrés en su pie izquierdo que lo obligó a pasar por el quirófano y, a su vez, a despedirse inevitablemente del resto del curso (su última participación fue contra el Aston Villa en la victoria 1 a 0 el 18 de enero por la jornada 22 de la Premier League).

Al respecto, el propio delantero se expresó en redes sociales: “No quería que la temporada terminara así, pero eso es fútbol, estoy destrozado. Cirugía hecha y ahora todo se tiene que centrar en volver a estar en forma. Estoy seguro de que volveré más en forma, más fuerte y mejor que antes”.

Además, en la misma publicación, agradeció el respaldo de Everton: ”El apoyo que he tenido desde que llegué a este increíble club ha significado mucho para mí. El personal, mis compañeros de equipo y especialmente los fans han sido increíbles y me encanta representar a este club. Apoyaré a los chicos todo el camino y haré todo lo posible para volver lo antes posible. Gracias de nuevo por todo el amor, significa mucho”.

Los números de Jack Grealish en el Everton

En lo que iba de la temporada, Jack Grealish acumulaba 1723 minutos repartidos en 22 compromisos, 20 de ellos por la Premier League y los restantes por la EFL Cup. Anotó dos goles (ante Crystal Palace y Bournemouth) y registró 6 asistencias. Esas serán las cifras finales del delantero de 30 años, que volverá de su lesión recién en la próxima campaña.

Jack Grealish tendrá que retornar al Manchester City

El préstamo con el Everton vence el próximo 30 de junio del 2026, por lo que después de esa fecha Jack Grealish debería presentarse en las instalaciones del Manchester City, club dueño de su pase. Resta saber si Pep Guardiola (que se supone que continuará en el cargo) pretende volver a contar con él o si se extiende la cesión por un tiempo más.

germán carrara
Germán Carrara
Últimas Noticias de la Premier League 2025

UEFA

Premier League

Fútbol de Ecuador

