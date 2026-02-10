El Liverpool, en 25 fechas, ya tiene el doble de derrotas de las que tuvo en toda la Premier League 2024/2025. Por lo que el ambiente no es el ideal en Anfield, en donde ven que se les torna cada vez más difícil sostener la corona de campeón del fútbol inglés, frente al rendimiento regular del Arsenal y del Manchester City, primero y segundo de la tabla de posiciones, respectivamente.

Con este panorama, las autoridades de The Reds ya empiezan a apretar a los protagonistas por la actualidad, puesto que si hoy terminara la liga inglesa se estarían quedando afuera tanto de la Champions League como de la Europa League, un factor que afectará fuertemente no solo en el plano deportivo, sino, principalmente, en el económico.

Es por eso que, conforme a Give Me Sport, la dirigencia del Liverpool le exigió a Arne Slot la clasificación a la Liga de Campeones de Europa, de lo contrario, será cesado del puesto del que se hizo cargo a mediados del 2024 cuando Jurgen Klopp decidió cortar —por lo menos de momento— con su rol en la conducción técnica.

Asimismo, la tarea que le encomendaron a Slot no se presume nada sencilla. Es que, a falta de 13 jornadas, el Liverpool se coloca sexto con 39 unidades y está a 5 del Manchester United, que por ahora se coloca cuarto y es el último de los que está clasificando a la UEFA Champions League de la próxima temporada. Además, el Chelsea también está en la puja al localizarse quinto con 43 puntos.

No obstante, hay otra vía que le queda y que, claramente, es bastante más complicada, que es la de ser campeón de la edición actual. Hasta entonces, se hizo con el tercer escalón de la clasificación de la Fase de Liga, por lo que ya tiene una plaza asegurada para los Octavos de Final.

En ese sentido, está a la espera de los resultados de los cruces de los Play Off (a disputarse a duelos de ida y vuelta entre el 17 y el 25 de febrero). Su contrincante saldrá por sorteo entre los ganadores de los enfrentamientos protagonizados por Juventus y Galatasaray por un lado y por Brujas y Atlético de Madrid por el otro.

Publicidad

Publicidad

Liverpool buscará una reacción inmediata tras caer con el Manchester City

ver también LaLiga, con Barcelona y Real Madrid, va seriamente por Cristian Romero, en plena crisis con el Tottenham

ver también Thomas Tuchel dejaría afuera del Mundial 2026 a una estrella de la Selección de Inglaterra

Luego de perder como local con el Manchester City 2 a 1, el Liverpool buscará una reacción inmediata este miércoles 11 de febrero contra el Sunderland en el Estadio de Luz. Al mismo tiempo, espera que el Leeds le de una mano con el Chelsea y el West Ham United lo mismo con el Manchester United.