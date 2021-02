Qué canal transmite Estados Unidos vs. Argentina por la SheBelieves Cup

Here we go! �� The final matchday of the 2021 #SheBelievesCup pres. by @Visa!



���� vs. ����

��: @ExploriaStadium

��: 7 p.m. ET

��: @FS1, @TUDNUSA

��: https://t.co/83EvQiTIJO pic.twitter.com/4Mhsx3HeQn