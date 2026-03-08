Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

Messi iguala a Michael Jordan en un récord que le da la vuelta al mundo

Lionel Messi alcanzó un récord que también logró Michael Jordan, una marca que vuelve a poner su nombre entre los más influyentes del deporte.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Messi y Michael Jordan todavía no se conocen.
© Getty ImagesMessi y Michael Jordan todavía no se conocen.

Messi tocó suelo norteamericano para firmar como nuevo jugador de Inter Miami y, aunque algunos pensaron que el impacto sería grande, muy pocos se llegaron a imaginar lo que está causando en Estados Unidos. Incluso, Leo ya se dio el lujo de igualar un récord de Michael Jordan.

El 7 de junio de 2023, Messi anunció que iba a jugar en Inter Miami y el equipo pasó de un millón a 14 millones de seguidores. El ’10’ argentino debutó el 21 de julio y se registraron 110.000 nuevas suscripciones al MLS Season Pass para poder ver el partido Inter Miami vs. Cruz Azul.

Tan solo un mes después de llegar a Inter Miami, Lionel Messi fue la figura con 10 goles para ganar el primer título en la historia del equipo rosa: Leagues Cup 2023. A pesar de este impacto, había una deuda que Leo pagó hasta el 2025, y que le permitió alcanzar un récord del mismísimo Michael Jordan.

El récord de Michael Jordan que igualó Lionel Messi

Messi igualó récord de Jordan al ir a la Casa Blanca. (Foto: Getty Images)

Al haber sido campeón con Inter Miami de la MLS 2025, Messi asitió a la Casa Blanca, tuvo un encuentro junto a sus compañeros con el presidente Donald Trume e igualó el siguente récord de Michael Jordan: Lionel Messi se une a leyendas deportivas como Michael Jordan, Tom Brady, Serena Williams y LeBron James en la visita a la Casa Blanca después de convertirse en campeón en Estados Unidos“, señaló la cuenta de X ‘Intermiamicfhub’.

El DT del DC United reconoce lo que puede hacer Messi sin tocar el balón: “Me sorprendió”

ver también

El DT del DC United reconoce lo que puede hacer Messi sin tocar el balón: “Me sorprendió”

Mietras Messi fue una vez a la Casa Blanca, las veces que fue Michael Jordan

Tras una primera experiencia, Lionel Messi debutó en 2026 con las visitas a la Casa Blanca, pero esto para Michael Jordan fue más habitual. La estrella de la NBA y de los Chicgo Bulls estuvo en cinco oportunidades en la Casa Blanca, cuatro por haber sido campeón, no estvo en dos ocasiones, y una más cuando el expresidente Barack Obama le otorgó en 2016 la Medalla de la Libertad.

Publicidad

Encuesta

¿Qué día debutó Lionel Messi en Inter Miami?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Lionel Messi igualó a Michael Jordan al visitar la Casa Blanca como campeón estadounidense.
  • El argentino alcanzó el récord tras ganar la MLS 2025 con el Inter Miami.
  • Messi se une a figuras como Michael Jordan y Tom Brady en visitas presidenciales.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
Lee también
No ha jugado ni 1 minuto, pero James Rodríguez ya cobró esta fortuna en la MLS
Fútbol de Colombia

No ha jugado ni 1 minuto, pero James Rodríguez ya cobró esta fortuna en la MLS

A qué hora juegan MLS All Stars vs. Atlético Madrid por un amistoso
Conmebol

A qué hora juegan MLS All Stars vs. Atlético Madrid por un amistoso

Inter Miami despidió a 4 compañeros de Messi tras el título de la MLS
Lionel Messi

Inter Miami despidió a 4 compañeros de Messi tras el título de la MLS

La decisión de Inter Miami con Suárez tras anunciar el final de su contrato
Lionel Messi

La decisión de Inter Miami con Suárez tras anunciar el final de su contrato

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo