Messi tocó suelo norteamericano para firmar como nuevo jugador de Inter Miami y, aunque algunos pensaron que el impacto sería grande, muy pocos se llegaron a imaginar lo que está causando en Estados Unidos. Incluso, Leo ya se dio el lujo de igualar un récord de Michael Jordan.

El 7 de junio de 2023, Messi anunció que iba a jugar en Inter Miami y el equipo pasó de un millón a 14 millones de seguidores. El ’10’ argentino debutó el 21 de julio y se registraron 110.000 nuevas suscripciones al MLS Season Pass para poder ver el partido Inter Miami vs. Cruz Azul.

Tan solo un mes después de llegar a Inter Miami, Lionel Messi fue la figura con 10 goles para ganar el primer título en la historia del equipo rosa: Leagues Cup 2023. A pesar de este impacto, había una deuda que Leo pagó hasta el 2025, y que le permitió alcanzar un récord del mismísimo Michael Jordan.

El récord de Michael Jordan que igualó Lionel Messi

Messi igualó récord de Jordan al ir a la Casa Blanca. (Foto: Getty Images)

Al haber sido campeón con Inter Miami de la MLS 2025, Messi asitió a la Casa Blanca, tuvo un encuentro junto a sus compañeros con el presidente Donald Trume e igualó el siguente récord de Michael Jordan: “Lionel Messi se une a leyendas deportivas como Michael Jordan, Tom Brady, Serena Williams y LeBron James en la visita a la Casa Blanca después de convertirse en campeón en Estados Unidos“, señaló la cuenta de X ‘Intermiamicfhub’.

ver también El DT del DC United reconoce lo que puede hacer Messi sin tocar el balón: “Me sorprendió”

Mietras Messi fue una vez a la Casa Blanca, las veces que fue Michael Jordan

Tras una primera experiencia, Lionel Messi debutó en 2026 con las visitas a la Casa Blanca, pero esto para Michael Jordan fue más habitual. La estrella de la NBA y de los Chicgo Bulls estuvo en cinco oportunidades en la Casa Blanca, cuatro por haber sido campeón, no estvo en dos ocasiones, y una más cuando el expresidente Barack Obama le otorgó en 2016 la Medalla de la Libertad.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Qué día debutó Lionel Messi en Inter Miami? ¿Qué día debutó Lionel Messi en Inter Miami? Ya votaron 0 personas

En resumen