Coscu dijo que la hermana de un amigo le "quería dar" y ella apareció en twitter

Qué grande Coscu. Siempre. El "qué hombre" de los streamers la vive rompiendo en twitter. Un comentario de él, una opinión, una palabra nueva, lo que sea. Sí Coscu está en la casa, todo va bien.

En las últimas horas, el joven hincha de Racing respondió una foto donde se lo podía ver hace muchos años junto a un chico y a una chica: "La chica de mi derecha era la hermana de un amigo y me quería dar, ese día fue una mierda mira mi cara".

ASDKSAJDKSAJDSAKDJASKDJASDKASJDKASJDASKDJASKDJASDKASJDASKDJASKDASJDKASJDASKJD LA chica de mi derecha era la hermana de un amigo y me queria dar, ese dia fue una mierda mira mi cara. ASDJKSAJDKASJDAS — Martin Perez Disalvo (@Martinpdisalvo) May 13, 2020

Pero, sin dudas, lo mejor de todo fue cuando apareció ella a responderle el comentario: "JAJAJAJAJAJAJAJAJ ERA YO BOLUDO LA HERMANA DEL CHELO DELGADO IGUAL AHORA SOY GEII NO PASA NADA AHREE". Épico momento.

Lo mejor de todo fue que la charla siguió y Coscu le pidió perdón: "ASJKDJAKDJASD SOS LA HERMANA DEL CHELOOOOOO??????? WTFFFFFFF CLAAAAAAAVE. Bueno perdon por tener codigos NDEAAAH joda joda".

Y después le preguntó por su amigo: "QUE CHICO ES EL MUNDO. Que onda el marcosssss? lpm no lo puedo creeeeeeeeer. Con tu hermano casi nos cagamos a piñas 2 veces. Menos mal que no nos peleamos porque me mataba 100%".

Siguieron, mostraron fotos viejas y se mataron de risa. Sin dudas, un claro ejemplo de lo chico que es el mundo. Epicardi.

+ PAREN. Hablando de épico, cerramos con el remix de Ferpa con Coscu bailando en modo Dios:

