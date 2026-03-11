Morelos reveló lo que James y los capitanes de la Selección Colombia les piden a los nuevos convocados

Si hay un futbolista de la Liga Colombiana que viene haciendo méritos para ser convocado a la Selección Colombia ese es Alfredo Morelos. El delantero de Atlético Nacional habló sobre el tema y reveló lo que James Rodríguez y los capitanes de la ‘Tricolor’ le piden a los nuevos convocados.

Hasta la victoria ante Junior de Barranquilla por 4-0 del 10 de marzo, Morelos registrá siete goles, una asistencia y 534 minutos en los ocho partidos en los que ha visto acción de la Liga Colombiana I-2026. El atacante empezó a sonar para estar entre los convocados a la próxima fecha FIFA de marzo.

Alfredo Morelos ya tuvo la experiencia de ser convocado a la Seleccion Colombia. Sumó 9 minutos en la Copa Améica 2021 y registra un gol y un total de 442 minutos en siete partidos amistosos y tres de Eliminatorias Sudamericanas. El delantero de Atlético Nacional es voz autorizada para saber lo que James Rodríguez y compañía le piden a los nuevos convocados.

Esto le pide James y los referentes de la selección a los nuevos convocados, según Morelos

Luego de afirmar sobre la posibilidad de ser convocado por el entrenador Néstor Lorenzo que “estoy trabajando con mucha humildad y sacrificio. Cada día pienso en eso (…) Dios permita que siga con esa virtud goleadora, asitiendo y creando buen fútbol para Atlético Nacional, y se da la oportunidad bienvenido sea”, Alfredo Morelos reveló lo que pasa con los nuevos convocados en la Selección Colombia. “Obviamente, mi primera convocatoria fue algo lindo para mí como jugador y como persona. Uno como desportista siempre anhela estar a nivel selección y tuve la oportunidad. Primero que todo lo reciben a uno con que tiene que cantar y ya después esas cosas depende de la manera de los capitanes, pero son cosas lindas que uno disfruta al máximo”, afirmó Morelos.

Los partidos de la Selección Colombia con los que sueña Alfredo Morelos

Con lo cercano que empieza a estar el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 (17 de junio), Alfredo Morelos sueña con estar convocado a los partidos amistosos que la ‘Tricolor’ jugará contra Croacia el jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M. y Francia el domingo 29 del mismo mes a las 2:00 P.M.

