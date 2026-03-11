El otro partidazo de la jornada de este miércoles de la Champions League lo enfrentan el PSG y el Chelsea. Los vigentes campeones reciben al gigante de Inglaterra en un encuentro que enfrenta a los ecuatorianos William Pacho con Moisés Caicedo.
Champions League
Minuto a minuto: PSG vs. Chelsea por los octavos de la Champions League
El PSG arranca los octavos de final de local contra el Chelsea en el partidazo de la jornada de la Champions League.
Publicidad
El resto de la jornada
Los otros partidos de hoy son:
Real Madrid vs. Manchester City
Arsenal vs. Bayer Leverkusen
BODO vs. Sporting Lisboa.
¿Cómo llegan ambos equipos?
El PSG llega líder de la Ligue 1 con ventaja sobre el Lens, mientras que el Chelsea llega 5to con 19 puntos menos que el Arsenal.
¿Revancha?
Ambos equipos vuelven a enfrentarse luego de la final del Mundial de Clubes.
¡Comienza la previa!
Tremendo partidazo en el Parque de Los Príncipes, el PSG empieza la fase de eliminación contra el Chelsea.
Lee también
Fútbol de Ecuador
Campeón de Champions va por Enzo Maresca para sacarlo del Chelsea junto a Moisés Caicedo
Fútbol de Ecuador
Moisés Caicedo suena para el Manchester City y revelan los millones que pagarían
Fútbol de Ecuador
Todo Ecuador consternado: El informe sobre Moisés Caicedo que preocupa a todos ¿Se puede romper?
Europa