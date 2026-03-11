Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Minuto a minuto: PSG vs. Chelsea por los octavos de la Champions League

El PSG arranca los octavos de final de local contra el Chelsea en el partidazo de la jornada de la Champions League.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Minuto a minuto: PSG vs. Chelsea por los octavos de la Champions League
Minuto a minuto: PSG vs. Chelsea por los octavos de la Champions League

El otro partidazo de la jornada de este miércoles de la Champions League lo enfrentan el PSG y el Chelsea. Los vigentes campeones reciben al gigante de Inglaterra en un encuentro que enfrenta a los ecuatorianos William Pacho con Moisés Caicedo.

Publicidad

El resto de la jornada

Los otros partidos de hoy son:

Real Madrid vs. Manchester City

Arsenal vs. Bayer Leverkusen

BODO vs. Sporting Lisboa.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El PSG llega líder de la Ligue 1 con ventaja sobre el Lens, mientras que el Chelsea llega 5to con 19 puntos menos que el Arsenal.

¿Revancha?

Ambos equipos vuelven a enfrentarse luego de la final del Mundial de Clubes.

https://www.youtube.com/watch?v=on6-qcYIJjc

¡Comienza la previa!

Tremendo partidazo en el Parque de Los Príncipes, el PSG empieza la fase de eliminación contra el Chelsea.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Campeón de Champions va por Enzo Maresca para sacarlo del Chelsea junto a Moisés Caicedo
Fútbol de Ecuador

Campeón de Champions va por Enzo Maresca para sacarlo del Chelsea junto a Moisés Caicedo

Moisés Caicedo suena para el Manchester City y revelan los millones que pagarían
Fútbol de Ecuador

Moisés Caicedo suena para el Manchester City y revelan los millones que pagarían

Todo Ecuador consternado: El informe sobre Moisés Caicedo que preocupa a todos ¿Se puede romper?
Fútbol de Ecuador

Todo Ecuador consternado: El informe sobre Moisés Caicedo que preocupa a todos ¿Se puede romper?

La bomba del mercado: ¡Real Madrid hizo oficial el fichaje de Eden Hazard!
Europa

La bomba del mercado: ¡Real Madrid hizo oficial el fichaje de Eden Hazard!

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo