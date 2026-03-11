OFICIAL: La sanción de la Dimayor contra Jermein Peña por su brutal agresión a Juan Manuel Rengifo

Jermein Peña protagonizó un durísimo golpe en el partido de Junior contra Atlético Nacional. El defensor “exageró” en su fuerza en un cruce contra Rengifo y eso hizo que se gane la roja. Ahora el Comité Disciplinario de la Dimayor confirmó cuántos partidos se perderá.

Tras su tarjeta roja este miércoles, 11 de marzo de 2026, se confirmó que que Jermein Peña recibió una sanción de 2 fechas por esta tarjeta roja. Por lo cual, el defensor no estará en los siguientes encuentros y esto supone otro problema para el ‘Tiburón’.

No es la primera vez que se ven este tipo de actitudes en el central y es por eso que hay varias críticas de los aficionados para él. Su expulsión terminó hipotecando todo lo que podría hacer Junior ante Nacional, que al final acabó perdiendo 4 a 0.

Después de la derrota ante Nacional, incluso su compañero, Yimmi Chará cuestionó a su compañero y le pidió cambiar este tipo de actitudes: “A Jermein hay que ayudarle a corregir ese tipo de situaciones. No es la primera vez que pasa, está también en él cambiar esas actitudes”, dijo el jugador.

Ya en la temporada 2025, Peña fue expulsado en dos ocasiones y ahora mismo el jugador lleva 1 roja en 2026. El tema es que la temporada apenas acaba de comenzar. Ante este nuevo problema, no se descarta que se den varios cambios en el once del club.

Los números de Jermein Peña en esta temporada

En lo que va de temporada, Peña ha jugado un total de 12 partidos entre todas las competencias. El defensor lleva 1 gol, 2 amarillas y 1 tarjeta roja. Se pierde los dos partidos ante Fortaleza y también ante Medellín.

