Al minuto 90 y con vientos de hasta 23 kilómetros: La jugada de Messi que le da la vuelta al mundo

La Concacaf Champions Cup puso primera marcha para Inter Miami y, aunque no tuvieron el mejor rendimiento en el partido de ida ante Nashville SC por los octavos de final, Messi hizo una jugada al minuto 90 y con vientos de hasta 23 kilómetros por hora que le dio la vuelta al mundo.

Nashville, jugando como local, salió a imponer condiciones en el estadio Geodis Park, y en el primer tiempo registró siete tiros de los cuales tres fueron a puerta. Tuvieron una ocasión clara para marcar. Lionel Messi e Inter Miami no la estaban pasando nada bien.

En el segundo tiempo, Inter Miami se empezó a animar, adelantó líneas y tras un remate de Messi que sacó el arquero Brian Schwake, tuvo una oportunidad clara de abrir el marcador. Germán Berterame falló el remate de frente al arco que no tenía al portero, pero que contaba con un defensor intentando desviar el tiro. No fue necesario, el disparo salió desviado.

La jugada defensiva de Messi ante Nashville que le da la vuelta al mundo

Messi en el partido Nashville vs. Inter Miami de Concachampions. (Foto: Getty Images)

Lionel Messi, consciente que era importante mantener el empate 0-0 para el partido de vuelta, decidió retroceder a campo propio sin importar que fuera el minuto 90 y que hubieran vientos en Nashville de más de 23 kilómetros por hora. Leo se tiró en una barrida digna de un defensor central experimentado, recuperó el balón e hizo una jugada que le dio la vuelta al mundo. ¡Video!

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Inter Miami y Nashville por la Concachampions?

Con la gran alerta que el primer criterio ante un empate en la Concachampions es la cantidad de goles que se haya marcado en condición de visitante, Inter Miami y Messi están obligados a buscar la victoria en el partido de vuelta ante Nashville SC por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Este encuentro se jugará el miercóles 18 de marzo a las 18:00 ET (20:00 ARG) en el estadio Chase.

