"Daddy yankee chinchano": Luis Advíncula subió foto a Instagram y Carrillo lo troleó

A uno de los peruanos que mejor le está yendo desde que comenzó a volver el fútbol es a Luis Advíncula. Lucho ya sabe lo que es anotar y su equipo está peleando por el ascenso a la primera división española.

Él, cada vez que puede, además, manifiesta su actividad en las redes sociales. "Feliz de volver y ayudar al equipo, gracias a los que siempre estuvieron", escribió por ejemplo cuando anotó aquel gran gol con la izquierda.

Este sábado, después de entrenar, no hizo excepción. "Fin del entreno pa casa que tengan un gran sábado", señaló por ejemplo por ejemplo en esta oportunidad con una foto en su auto con lentes dorados.

Entonces, apareció la Culebra para trolearlo. "Daddy yankee chinchano", escribió André Carrillo en un comentario que obviamente explotó en likes.

Advíncula, tras esto, no quiso quedarse callado. "No me hagas hablar que te tiro tú bomba frentooon", respondió Luchito.

Luego de todo esto, el extremo, que dio positivo en COVID-19 hace diez días y este sábado se hizo público, le bajó las revoluciones: "Sabes que es con cariño luchito mi elmanooooo". Así, Carrillo y Advíncula se bacilaron ¡Buena muchachos!

