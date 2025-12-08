Joel Ordóñez ya tendría decidido a donde dar el siguiente paso de su carrera. El central ecuatoriano gusta a varios clubes que lo vienen siguiendo en las últimas semanas. No obstante, se informa que el ecuatoriano dio luz verde para moverse en enero a un club de la Premier League.

De acuerdo a la revelación de Team Talk, el equipo más interesado en el fichaje de Joel Ordóñez es Liverpool y tanto el club como el jugador estarían dispuestos a ejecutar el fichaje en el mes de enero de 2026. El central ecuatoriano ve con buenos ojos esta salida.

Brujas no está teniendo la temporada que se esperaba para esta 2025-2026, es más hace poco se reveló que el entrenador Nicky Hayen, acaba de dejar su cargo, al que llegó en 2022. El entrenador deja el cargo por los malos resultados y la falta de regularidad.

Toda esta transformación en Brujas y tener una oferta de los equipos más grandes de Europa, hacen que Joel Ordóñez ya quiera irse en el mismo mes de enero. Con el Mundial tan cerca, también el ecuatoriano se expone a perder regularidad, si no es titular en Liverpool.

Joel Ordóñez es titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Joel Ordóñez ya estuvo cerca de salir de Brujas a mitad de temporada, pero no se dio su fichaje por Olympique de Marsella. Esto llevó a que el ecuatoriano sea aparta del club, ya que llegó a forzar su venta. Se quedó y renovó, y ahora tiene una oferta de Liverpool.

Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

En lo que va de temporada con Brujas, Joel Ordóñez ha podido jugar un total de 19 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano lleva 1 gol en este curso y más de 1.500 minutos.

¿Cuánto cuesta el pase de Joel Ordóñez?

Actualmente, el pase de Joel Ordóñez tiene un valor de 28 millones de euros, de acuerdo a la información de Transfermark. El central ecuatoriano podría ser la venta más cara en la historia del club, y después del Mundial podría llegar a costar más de 40 millones

