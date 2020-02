Ya no hay polémica ni rumores, luego de que Jessi Uribe confesara en público su amor a Paola Jara ahora no hay mucho por esconder, si no que los dos se están dedicando a demostrar su amor.

Desde el año pasado, ya se había casi que confirmado que el amor entre dos de los artistas de música popular más importantes del país estaba 'viento en popa' y los rumores que existían eran ciertos.

De hecho, aunque no es confirmado por ellos, se dice que Jessi y Paola viven juntos desde hace varios meses y en los últimos días tuvieron una escapada romántica en Punta Cana, lugar en el que los dos subieron fotos por separado.

Y las muestras de amor siguen y siguen y ahora hasta Jessi le escogería la ropa a Paola para los conciertos y eventos en los que ella participa, o al menos así lo hizo saber en un comentario en Instagram.

Jara subió unas imágenes de su presentación en el carnaval de Barranquilla y dijo: "Hoy quiero agradecer a esta tierra hermosa por recibir mi música ����❤️ Gracias de nuevo Barranquilla".

Acto seguido, Uribe le comentó: "Quien te escogió ese vestuario? ✌��✌��✌��", por lo que confirmaría que él se está dando el crédito por el vestido que se puso para la presentación.

