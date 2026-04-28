Liga de Quito volvió a perder y tres jugadores serían los ‘sacrificados’

Liga de Quito aguantó e hizo un partido aceptable a ratos, sin embargo los albos cayeron 1-0 contra Lanús y los hinchas piden varios cambios urgentes. Tres jugadores parece que podrían perder su lugar por las críticas.

Llegó como el fichaje de mayor expectativa para Liga y el torneo en general, sin embargo el aporte del brasileño Deyverson se traduce en apenas dos goles de penal. Los hinchas piden que no vuelva a jugar por encima de Michael Estrada.

Fue un pedido de Tiago Nunes y es considerado promesa de Paraguay, sin embargo Rodney Redes otra vez se llevó las críticas de los hinchas por su poco aporte ofensivo. Ya en los dos últimos partidos de LigaPro también fue el apuntado.

Finalmente Gabriel Villamil cumple su segunda temporada negativa en Liga, su pase costó 1 millón y se ha ido devaluando. La falta de alternativas en el medio campo lo obliga a ser titular pese a su bajo nivel.

Ahora Liga deberá esperar un tropiezo de Mirassol para que no haya triple empate de puntos entre Lanús, Liga y los brasileños. La siguiente jornada Liga la enfrenta en Brasil contra el propio Mirassol.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Deyverson es una de las decepciones de Liga.

En resumen