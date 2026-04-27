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Cuándo juega Cristiano Ronaldo: fecha, hora y dónde ver el próximo partido del Al-Nassr

Este miércoles 29 de abril, el equipo de CR7 recibirá a Al-Ahli por la fecha 30 de la Saudí Pro League. Choque clave en la lucha por el título.

El portugués busca su primer título desde que llegó al fútbol árabe.
© GettyEl portugués busca su primer título desde que llegó al fútbol árabe.

Este miércoles 29 de abril será la próxima presentación de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr ante Al-Hilal, en un choque clave para sus aspiraciones de ser campeón de la Saudí Pro League. Mientras el conjunto amarillo marcha en la primera posición, su rival está tercero en la tabla y en caso de ganarle prácticamente lo dejará afuera de la lucha por el título.

Al-Nassr llega con 76 unidades, con diez de ventaja sobre Al-Ahli. Este encuentro corresponde a la fecha 30 de 34, por lo cual podría sacarle 13 puntos de diferencia con 12 en juego. Sin embargo, Al-Ahli tiene un encuentro pendiente, por lo cual podría sumar un máximo de 15. Tendría chances matemáticas de alcanzarlo, pero muy remotas.

En el medio está Al-Hilal, hoy con 68 unidades, a ocho de Al-Nassr y también con un partido menos. Este martes 28 recibirá a Damac, uno de los equipos que está en la lucha para no descender.

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¿A qué hora juegan Al-Nassr vs. Al-Ahli?

El encuentro programado para el miércoles 29 comenzará a las 21 (hora local). Eso significa que se disputará a las:

  • 18.00 España
  • 13.00 Argentina, Uruguay y Paraguay
  • 12.00 Chile, Bolivia y Venezuela
  • 11.00 Ecuador, Perú y Colombia
  • 10.00 México

El partido se jugará en el estadio Al-Awwal Park, donde hacer de local Al-Nassr, en la ciudad de Riad.

Además del título, CR7 quiere seguir festejando para llegar a los 1.000 goles en su carrera. (Foto: Getty)

Además del título, CR7 quiere seguir festejando para llegar a los 1.000 goles en su carrera. (Foto: Getty)

¿Qué canal transmite el partido de Cristiano Ronaldo?

La transmisión oficial para toda Sudamérica estará a cargo de la plataforma de streaming Disney Plus (Disney+ Premium). En México y Centroamérica, el partido también se podrá disfrutar a través de la señal de ESPN, además de la mencionada plataforma digital.

PaísCanal / SeñalHora
EspañaMovistar +18:00
Argentina / UruguayDisney Plus13:00
Chile / Bolivia / VenezuelaDisney Plus12:00
Colombia / Perú / EcuadorDisney Plus11:00
MéxicoESPN / Disney Plus10:00

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