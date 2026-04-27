El sueño imposible de la vuelta de Mastantuono a River: Real Madrid no presta jugadores a Sudamérica

“Lo esperamos con los brazos abiertos”. Esa fue la frase con la cual Eduardo Coudet generó todo tipo de reacciones en España alrededor del futuro de Franco Mastantuono. Más allá de que, por supuesto, se trató de una declaración sin ningún tipo de intenciones por parte de River Plate a nivel oficial, la realidad pasa por entender que el retorno de su última gran joya del fútbol sudamericano es un sueño imposible. En Real Madrid no se contempla.

Tal y como hemos comentado en BOLAVIP, salvo giro de 180°, Mastantuono abandonará la Casa Blanca en la próxima temporada. Lo hará seguramente en un préstamo a un equipo del fútbol europeo que tenga cultura alrededor de darle minutos a futbolistas jóvenes y que pueda participar en torneos UEFA. Varios motivos hacen entender que un retorno de Franco al fútbol argentino es una epopeya en todos los sentidos.

Real Madrid no suele ceder jugadores al otro lado del océano Atlántico. Solamente Endrick, fichado desde Palmeiras con 16 años y cedido hasta los 18 en el propio club brasileño, rompe una tendencia en el mercado de fichajes de los merengues que no se va a manifestar con Mastantuono. Para que nos hagamos una idea, solamente dos jugadores han salido de la ciudad deportiva de Valdebebas rumbo a territorio Conmebol o Concacaf en la última década y media por medio de un préstamo.

Únicamente los casos de Lucas Silva a Cruzeiro y Sergio Díaz al América de México rompen esta forma de comportarse de Real Madrid en el mercado. Se espera que Mastantuono continúe su carrera en el viejo continente, donde entienden que le falta rodaje europeo y donde sus todavía 18 años hacen necesario que tenga minutos al máximo nivel. Devolverlo a River o a cualquier club de nuestro lado del mundo supone, igualmente, reconocer errores alrededor de su fichaje que la Casa Blanca no se puede permitir ahora mismo. Supone reconocer que Franco no estaba listo para lo que le esperaba en el estadio Santiago Bernabéu.

Mastantuono, salvo sorpresa, abandona Real Madrid en verano: GETTY

La ecuación es así de sencilla. Incluso en un escenario donde River Plate quisiera contratarlo, no habría problemas económicos. Mastantuono percibe un sueldo cercano a los 3 millones de euros que Real Madrid pretende dividir con su próximo club en el préstamo a realizarse. No es una suma imposible para el fútbol argentino; más sí lo es hoy la forma de comportarse de un conjunto blanco que entiende que Franco todavía necesita rodaje antes de poder optar nuevamente a la titularidad en España.

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Mastantuono tiene 5 partidos para meterse en el Mundial

No hizo parte de la lista de Lionel Scaloni en el mes de marzo. Mastantuono llega a este final de temporada en Real Madrid con el objetivo de venderse a su próximo club e igualmente de intentar colarse en la convocatoria de Argentina para defender la Copa del Mundo. Únicamente le restan cinco encuentros oficiales con la Casa Blanca para intentar convencer al entrenador de la Albiceleste.

Todo arranca frente a Espanyol de Barcelona como visitante este día domingo. Tras ello habrá que visitar justamente al Fútbol Club Barcelona en lo que puede ser la sentencia del título a favor de los culés. Real Oviedo como local, Sevilla de visitante y finalmente recibir Athletic Club de Bilbao, el calendario que le queda a Mastantuono en su lucha por ser uno de los 26 llamados por Scaloni.

Datos claves

Real Madrid no pretende ceder a Franco Mastantuono a River Plate para priorizar su rodaje europeo.

no pretende ceder a a para priorizar su rodaje europeo. El mediocampista percibe un sueldo de 3 millones de euros que se dividirá en su préstamo.

de euros que se dividirá en su préstamo. Mastantuono dispone de solo 5 partidos para intentar ser convocado por Lionel Scaloni al Mundial.