Toda Colombia consternada: José Pékerman irá al Mundial 2026 con este equipo

El ex DT de la Selección Colombia, José Pékerman, sí llegará al Mundial 2026. El entrenador estuvo en los últimos dos mundiales que jugó ‘La Sele’ en 2014 y 2018, dejando dos participaciones muy buenas. Ahora regresará al torneo, pero en un nuevo rol.

Este lunes, 27 de abril de 2026, Telemundo reveló que José Pékerman será uno de los “expertos” invitados por la cadena para comentar y analizar el Mundial 2026. El entrenador argentino estará rodeado de un grupo de leyendas para esta nueva edición.

Telemundo confirmó en redes sociales, que el grupo que acompañará a José Pékerman está conformado por: Guti, Andrés Guardado, Antonio Valencia y Julio César Dely Valdés. Por lo cual, el ex entrenador de Colombia y Argentina verá de cerca a estas dos selecciones.

José Pékerman también estuvo cerca de llegar al Mundial como seleccionador, sin embargo, no pudo seguir trabajando en Venezuela, que era una selección que buscaba llegar al Mundial. Además, sonó para otros equipos, pero no se pudo concretar ninguna llegada.

Pékerman estará en Telemundo para el Mundial 2026. (Captura de pantalla)

La Selección Colombia no fue al Mundial de 2022 y a manera de coincidencia en estas eliminatorias no estuvo con Pékerman. El DT dirigió al equipo nacional en el 2014 y en el 2018, donde en ambos torneos logró pasar la fase de grupos y llegar a instancias de “mata-mata”.

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Los números de José Pékerman con la Selección Colombia

En su paso por la Selección Colombia, José Pékerman dirigió un total de 78 encuentros entre todas las competencias, en un ciclo de 6 años. Ganó 43 partidos, empató 17 y perdió un total de 18 encuentros. El DT no dirige desde 2023.

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