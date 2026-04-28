Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Escándalo mundial: Revelan que “no fue penal” la jugada de William Pacho ante Luis Díaz en la Champions League

William Pacho quedó expuesto en una jugada contra Luis Díaz y ahora revelan que no debió cobrarse penal a favor del colombiano.

Revelan que no era penal la falta de William Pacho a Luis Díaz
© GettyImages/ Edit BVRevelan que no era penal la falta de William Pacho a Luis Díaz

William Pacho protagonizó una lamentable jugada en su contra en la Champions League, después de un aparente penal a Luis Díaz en las semifinales de la Copa de Europa. El jugador ecuatoriano fue a disputar una pelota dividida con el jugador colombiano, pero sancionaron penal.

En la jugada muy polémica se ve que William Pacho no va directo contra el pie de Luis Díaz. Sin embargo, el central sancionó penal y desde el VAR no cambiaron la decisión. Esa polémica jugada acabó significando el primer gol del Bayern Múnich en una serie loca.

Ahora desde Archivo VAR revelan que esta jugada no debió ser sancionada con penal. Además, se destaca que justamente el colombiano le baja “la plancha” al jugador ecuatoriano y esto le impide disputar la pelota al ecuatoriano y por eso no se debía sancionar.

Por otro lado, también incluso se pudo pitar falta en ataque, pero el árbitro y el VAR no cambiaron la decisión. Es una de las primeras grandes polémicas de estas semifinales de la Champions League, que buscan un campeón a final del mes de mayo.

William Pacho viene teniendo una temporada muy buena y siendo uno de los mejores centrales del mundo, mientras que Luis Díaz también es uno de los mejores jugadores de la temporada para Bayern. Ambos sudamericanos también estarán en el Mundial 2026.

¿Cuándo se juega la vuelta entre PSG y Bayern Múnich?

Ver también

Millonarios vs Sao Paulo HOY: ¿Qué canal pasa el partido por la fecha 3 de la Copa Sudamericana?

La vuelta de la histórica llave entre PSG y Bayern Múnich se jugará en Alemania el próximo miércoles, 5 de mayo de 2026. El partido comenzará desde las 14H00 (EC y CO). Se espera que William Pacho y Luis Díaz sean titulares en ese encuentro.

Encuesta

¿Para ti fue penal?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • El árbitro sancionó un penal de William Pacho sobre Luis Díaz en semifinales de Champions.
  • El portal Archivo VAR determinó que la jugada no debió sancionarse como falta penal.
  • La vuelta entre PSG y Bayern Múnich será el miércoles 5 de mayo de 2026.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones