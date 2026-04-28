¡Ojo Barcelona SC! Así quedó la tabla de posiciones del grupo D tras la victoria de Cruzeiro y Boca Juniors

Cruzeiro sacó una victoria clave y muy importante contra Boca Juniors en la Copa Libertadores. El equipo brasileño aprovechó que tuvo un hombre de más desde finales del primer tiempo y acaba sumando 3 puntos que ponen el grupo al rojo vivo.

Los brasileños escalan hasta el segundo lugar de la tabla de posiciones y se acercan a Boca, pero sobre todo sacan una ventaja muy importante contra Católica y Barcelona SC; y obligan a que ambos equipos salgan a buscar la victoria en su partido.

La tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores

Después de la victoria de Cruzeiro, así quedó configurado el grupo D:

Club PJ V E D GF GC DG Pts Boca Juniors 3 2 0 1 5 2 3 6 Cruzeiro 3 2 0 1 3 2 1 6 U. Católica 2 1 0 1 3 3 0 3 Barcelona SC 2 0 0 2 0 4 -4 0

Para Barcelona SC es clave ganar su partido ante Católica y hacerlo con una importante cantidad de goles, puesto que, el equipo amarillo tiene una diferencia de gol de -4. Así cómo está el grupo, este es un aspecto que ya empieza a pesar en el torneo.

¿A qué hora juega Barcelona SC contra U. Católica?

Este miércoles 29 de abril de 2026 se termina la fecha 3 del grupo D en la Copa Libertadores con el partido de Barcelona SC ante Católica, el cual comenzará desde las 19H00 (EC).

Barcelona SC obligado a ganar ante Católica

Para Barcelona es clave ganar el partido; puesto que, si llega a perder todos sus rivales quedarán con 6 puntos y a falta de 3 partidos casi que quedaría eliminado del torneo.

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En síntesis: