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Copa Libertadores

¡Ojo Barcelona SC! Así quedó la tabla de posiciones del grupo D tras la victoria de Cruzeiro y Boca Juniors

Cruzeiro consiguió una victoria clave contra Boca Juniors en la Copa Libertadores y así quedó el grupo.

Cruzeiro derrotó a Boca, y Barcelona SC queda obligado a ganar en la Copa Libertadores
© GettyImages/ Edit BVCruzeiro derrotó a Boca, y Barcelona SC queda obligado a ganar en la Copa Libertadores

Cruzeiro sacó una victoria clave y muy importante contra Boca Juniors en la Copa Libertadores. El equipo brasileño aprovechó que tuvo un hombre de más desde finales del primer tiempo y acaba sumando 3 puntos que ponen el grupo al rojo vivo.

Los brasileños escalan hasta el segundo lugar de la tabla de posiciones y se acercan a Boca, pero sobre todo sacan una ventaja muy importante contra Católica y Barcelona SC; y obligan a que ambos equipos salgan a buscar la victoria en su partido.

La tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores

Después de la victoria de Cruzeiro, así quedó configurado el grupo D:

ClubPJVEDGFGCDGPts
Boca Juniors32015236
Cruzeiro 32013216
U. Católica21013303
Barcelona SC200204-40

Para Barcelona SC es clave ganar su partido ante Católica y hacerlo con una importante cantidad de goles, puesto que, el equipo amarillo tiene una diferencia de gol de -4. Así cómo está el grupo, este es un aspecto que ya empieza a pesar en el torneo.

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Este miércoles 29 de abril de 2026 se termina la fecha 3 del grupo D en la Copa Libertadores con el partido de Barcelona SC ante Católica, el cual comenzará desde las 19H00 (EC).

Barcelona SC obligado a ganar ante Católica

Para Barcelona es clave ganar el partido; puesto que, si llega a perder todos sus rivales quedarán con 6 puntos y a falta de 3 partidos casi que quedaría eliminado del torneo.

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En síntesis:

  • Cruzeiro venció a Boca Juniors y escaló al segundo lugar del Grupo D con 6 puntos.
  • Barcelona SC enfrentará a Universidad Católica este miércoles 29 de abril a las 19:00.
  • El equipo Barcelona SC llega al encuentro con 0 puntos y una diferencia de -4 goles.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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