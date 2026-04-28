¡Ojo Barcelona SC! Así quedó la tabla de posiciones del grupo D tras la victoria de Cruzeiro y Boca Juniors

Cruzeiro sacó una victoria clave y muy importante contra Boca Juniors en la Copa Libertadores. El equipo brasileño aprovechó que tuvo un hombre de más desde finales del primer tiempo y acaba sumando 3 puntos que ponen el grupo al rojo vivo.
Los brasileños escalan hasta el segundo lugar de la tabla de posiciones y se acercan a Boca, pero sobre todo sacan una ventaja muy importante contra Católica y Barcelona SC; y obligan a que ambos equipos salgan a buscar la victoria en su partido.
La tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores
Después de la victoria de Cruzeiro, así quedó configurado el grupo D:
|Club
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Boca Juniors
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|3
|6
|Cruzeiro
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|1
|6
|U. Católica
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Barcelona SC
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
Para Barcelona SC es clave ganar su partido ante Católica y hacerlo con una importante cantidad de goles, puesto que, el equipo amarillo tiene una diferencia de gol de -4. Así cómo está el grupo, este es un aspecto que ya empieza a pesar en el torneo.
¿A qué hora juega Barcelona SC contra U. Católica?
Este miércoles 29 de abril de 2026 se termina la fecha 3 del grupo D en la Copa Libertadores con el partido de Barcelona SC ante Católica, el cual comenzará desde las 19H00 (EC).
Barcelona SC obligado a ganar ante Católica
Para Barcelona es clave ganar el partido; puesto que, si llega a perder todos sus rivales quedarán con 6 puntos y a falta de 3 partidos casi que quedaría eliminado del torneo.
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En síntesis:
- Cruzeiro venció a Boca Juniors y escaló al segundo lugar del Grupo D con 6 puntos.
- Barcelona SC enfrentará a Universidad Católica este miércoles 29 de abril a las 19:00.
- El equipo Barcelona SC llega al encuentro con 0 puntos y una diferencia de -4 goles.