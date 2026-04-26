Arsenal ficharía a seleccionado colombiano por ¡80 millones!

El mercado de fichajes post Mundial 2026 podría tener el traspaso más caro de la historia de un jugador de la Selección Colombia. Y es que el Arsenal de la Premier League pagaría 80 millones por un titular de la ‘Tri’.

Según medios ingleses, Arsenal de Mikel Arteta pagaría 80 millones de dólares para fichar a Luis Suárez. El delantero del Sporting de Lisboa llegaría a reemplazar a Gyokeres.

El delantero sueco no ha podido repetir sus niveles goleadores del 2025 y los ‘gunners’ quieren un recambio. Luis Suárez está en planes de varios equipos importantes de Europa.

Si el traspaso se da por estas cifras, Suárez superaría los 75 millones de euros que pagó el Bayern Múnich por Luis Díaz y lo que pagó el Real Madrid por James Rodríguez hace diez años.

En lo que va de temporada, Luis Suárez ha jugado un total de 38 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 30 goles y ha dado 6 asistencias. Es el goleador absoluto de su equipo y un “candidato” a competir por la bota de oro en el fútbol de Europa.

Los otros clubes que quieren fichar a Luis Suárez

Luis Suárez está en la lista de posibles objetivos del Liverpool de Inglaterra, del FC Barcelona de España y del Al Hilal de Arabia Saudita.

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Luis Suárez – Selección Colombia.

En resumen