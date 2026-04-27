Tras varios años buscándolo, Cristiano Ronaldo finalmente se encuentra a pocos pasos de ser campeón en Arabia Saudita. Su Al-Nassr comanda la clasificación general con un total de 76 puntos en 29 partidos disputados. Ocho menos tiene ahora mismo Al-Hilal en una lucha por la Saudi Pro League que puede tener al ex Real Madrid o Manchester United como vencedor del certamen en solo 7 días. Varios resultados tienen que darse.

Al-Hilal tiene un partido menos que el equipo de Cristiano Ronaldo. Les igualará mañana jugando ante Damac como local. Si no vence ahí y ante Al-Hazm como visitante el fin de semana, pondrá el título a solo un par de victorias del alcance de Al-Nassr. CR7 necesita que el equipo de Riad se deje un mínimo de 5 unidades por el camino y vencer en todo lo que se le viene en esta semana. Ojo, por que se miden en la jornada 32 del certamen más adelante.

Su camino empieza con un partidazo el día 29 de abril. Al-Ahli, tercero en la tabla y también miembro del Fondo PIF, viajará a la casa de Cristiano Ronaldo el miércoles. Si se da la ecuación expuesta, CR7 solo tendrá que vencer al nombrado Al-Ahli e igualmente a Al-Qadsiah como visitante el domingo 3 de mayo para sentenciar el título. Sería su primera gran conquista en Arabia Saudita tras oficializarse su fichaje a finales del año 2022. Si Al-Hilal suma 2 unidades esta semana, el Bicho se asegura como mínimo el primer lugar de la tabla en empate de puntos tras la fecha número 34 en mayo.

Restan únicamente 5 jornadas del torneo. Seis para Al-Hilal a la espera de lo que ocurra mañana frente a Damac. Cristiano Ronaldo sueña con su primer gran título en un club donde hasta la fecha no ha podido levantar conquistas oficiales y reconocidas por la FIFA. Recordemos que la Copa de Campeones de Arabia levantada en el año 2023 no contaba con el beneplácito del máximo ente del fútbol mundial para ser reconocido como una conquista oficial.

Cuatro resultados separan a CR7 de ser campeón en Arabia: GETTY

Mientras define el título, Cristiano Ronaldo también lucha por ser el máximo goleador de la temporada. Ivan Toney del Al-Ahli manda con 27 tantos. El colombiano nacionalizado mexicano, Julián Quiñones, suma 26 gritos sagrados hasta la fecha de la mano del Al-Qadsiah. CR7 hoy es tercero en la clasificación general con un total de 24 goles. La lucha por el título se dará justamente compitiendo ante las únicas hojas de vida que tienen más tantos que el portugués en lo que vamos de temporada por Arabia Saudita. Si se dan tres resultados, el Bicho reina en Oriente Medio para el fin de semana.

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Cristiano Ronaldo también puede ser campeón continental

La Champions Asia 2 tiene a su Al-Nassr soñando igualmente con un año histórico. Hablamos del segundo torneo de clubes más importante del continente asiático. Cristiano Ronaldo ya se encuentra en la definición del certamen y sueña con volver a levantar un título de carácter internacional a nivel de clubes por primera vez en 8 años. La Champions League del 2018 con Real Madrid frente a Liverpool es el último precedente que se tiene.

Gamba Osaka el 16 de mayo. Así será la última parada de Cristiano Ronaldo en lo que vamos de la Champions Asia 2. Un encuentro que llegará en medio de las últimas dos jornadas de las Saudí Pro League y donde Al-Nassr espera poder rotar con el título ya bajo su poder. CR7, a poco menos de 4 partidos de su primer año de doblete desde el 2017.

Datos claves

Al-Nassr lidera la liga con 76 puntos y aventaja por 8 unidades al Al-Hilal.

lidera la liga con y aventaja por 8 unidades al Al-Hilal. Cristiano Ronaldo suma 24 goles y compite por el liderato de goleo contra Ivan Toney.

suma y compite por el liderato de goleo contra Ivan Toney. El título se podría decidir el 3 de mayo si Al-Nassr vence al Al-Ahli y Al-Qadsiah.