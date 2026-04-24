Los 5 clubes que encajan en el futuro que Real Madrid quiere para Mastantuono

Franco Mastantuono se irá del Real Madrid. Las informaciones de los medios españoles, así como las que hemos publicado en BOLAVIP, apuntan a un préstamo en la próxima temporada donde se intentará que el argentino gane experiencia en el panorama europeo. A la espera de que empiecen negociaciones formales y de que se marque la hoja de ruta en relación con su destino, estos 5 clubes son los que mejor pueden encajar en lo que busca el equipo merengue para el zurdo.

Repasemos rápidamente lo que busca Real Madrid para Franco Mastantuono. Se quiere un equipo por fuera de España. También uno que participe en torneos internacionales, pero que no sea del primer nivel del continente. Que sea una entidad que promueva los minutos de calidad para futbolistas jóvenes también se hace vital en la ecuación. Hay diferentes opciones donde, por supuesto, hay que tener en cuenta los precedentes.

Endrick en Lyon ayuda en este sentido. El histórico club francés asume una reconstrucción en tiempos de crisis económica que le ha hecho, como nunca, apostar por jóvenes promesas. En este momento se encuentra en posiciones de Champions League de cara a la próxima temporada. Puede ser una opción interesante tal y como ocurre con el caso del Mónaco. Es el equipo al cual, curiosamente, Franco Mastantuono le anotó su último gol con la camiseta del Real Madrid. Su cultura alrededor del fútbol de cantera y su séptima posición en la Ligue 1 hacen pensarlo como un destino idóneo.

Descartaban a BOLAVIP entidades de la talla de Borussia Dortmund, pero Alemania también puede proponer opciones interesantes. Clubes como Leverkusen o Leipzig, acostumbrados a promover jóvenes figuras que luego son vendidas a todo el continente, serán parte de las competiciones UEFA salvo giro de 180° dentro de algunos meses. Real Madrid tiene relaciones más que cercanas con el último equipo que le pudo quitar una Bundesliga al Bayern Múnich. Años atrás, Dani Carvajal se fue justamente al exequipo de Xabi Alonso para ganar minutos.

Mastantuono neceista minutos para no perder su lugar en la Selección Argentina: GETTY

¿Más opciones? Pues podemos irnos a Italia para buscar club para Mastantuono en el Como. Un destino donde Nico Paz se ha convertido en hombre y donde se tiene una de las plantillas más jóvenes de Europa. Son las sorpresas de la temporada por un fútbol ofensivo que les hará pisar Europa el año que viene si nada se tuerce. Sabiendo que el tinerfeño puede regresar al Real Madrid, Franco podría justamente ser su reemplazante. Porto en Portugal, Ajax de Ámsterdam o Brujas en Bélgica son otras opciones que nos vienen a la mente.

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Mastantuono tiene un mes para venderse

El argentino es el primero en ser consciente de su situación. También de cómo la lesión de Arda Guler hasta finales de temporada puede darle minutos en los 6 partidos que quedan de LaLiga. Desde este viernes frente a Real Betis empieza una carrera donde Franco intentará empezar a vender su hoja de vida por Europa con buenas actuaciones.

También por supuesto mantenerse en el radar de la Selección Argentina. No hizo parte de la última convocatoria de Lionel Scaloni y solamente restan algunas semanas para que el entrenador de la albiceleste tenga que entregar la lista definitiva para defender el título en Norteamérica. Betis, Espanyol, Barcelona, Oviedo, Sevilla y Athletic Club, lo que le queda a Mastantuono antes de buscar equipo.

Datos claves

Franco Mastantuono saldrá del Real Madrid en condición de préstamo para la próxima temporada.

saldrá del Real Madrid en condición de para la próxima temporada. El club busca un destino fuera de España que participe en competencias internacionales de la UEFA.

que participe en de la UEFA. Lyon, Mónaco, Leverkusen, Leipzig y Como son los equipos que encajan en el plan.