“Sueño con jugar el Mundial”: figura de Ecuador le manda un mensaje a Beccacece

Hay varios jugadores que aún buscan un lugar en la Selección de Ecuador de cara al Mundial 2026. Sebastián Beccacece ya reveló que hay 6 cupos para varios jugadores, donde ahora una figura de la LigaPro le mandó un mensaje al DT para que lo convoque.

La estrella que le pidió un espacio a Beccacece es la estrella de Emelec, Luis Fragozo. El joven jugador comentó que su sueño es jugar el Mundial 2026 y por eso le dijo a Beccacece que puede jugar en diferentes posiciones como extremo o volante creativo.

“Me siento cómodo jugando como extremo izquierdo, pero si me ponen de ’10’, también lo puedo hacer. Sueño con llegar a la selección de Ecuador y jugar un Mundial”, comentó Fragozo abriendo la posibilidad de que lo convoquen a la Copa del Mundo.

Fragozo viene siendo un jugador que brilla en la LigaPro y una figura importante para el campeonato ecuatoriano. De ahí que, se cuestione a Beccacece por no considerarlo. El DT ya en otras ocasiones ha decidido convocar a jugadores que ni minutos han sumado en primera.

EL NIÑO MARAVILLA 🪄



De pie todos para aplaudir a Fragozo. Quedó mano a mano y decidió picarla de derecha para el 1-0 de @CSEmelec y que explote el estadio.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/DISl0gkAnT — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) April 25, 2026

La Selección de Ecuador tiene que confirmar su lista de convocados al Mundial 2026 hasta finales de mayo. Fragozo aún tiene todos estos partidos de LigaPro, para ganarse un lugar en la consideración de Beccacece y jugar el Mundial 2026 con 16 años.

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Los números de Fragozo en esta temporada

En toda la temporada, Fragozo ha jugado con Emelec un total de 7 partidos entre todas las competencias. El joven jugador marcó su primer gol, pero de a poco empieza a ser diferencial en todo el campeonato y una figura con la camiseta de Emelec.

El calendario de Ecuador en el Mundial

Así está el calendario de partidos de Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Curazao vs Ecuador (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

Encuesta¿Debe Fragozo ir al Mundial 2026? ¿Debe Fragozo ir al Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Luis Fragozo , de 16 años , solicitó a Beccacece un cupo para jugar el Mundial 2026.

, de , solicitó a Beccacece un cupo para jugar el Mundial 2026. El jugador de Emelec suma 7 partidos disputados y marcó su primer gol esta temporada.

suma disputados y marcó su primer gol esta temporada. La lista definitiva de convocados de Ecuador debe confirmarse antes de finales de mayo.