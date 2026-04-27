Barcelona SC volvió a empatar en la LigaPro y ahora iría por estos fichajes

Barcelona SC volvió a llevarse un duro golpe en la LigaPro, tras empatar contra Orense en la fecha 11 y alejarse de nuevo de Independiente del Valle que lidera el campeonato. Por lo cual, ahora confirman que el club amarillo estaría buscando estos fichajes.

Según la información revelada por Juan Francisco Rueda en De Una, Barcelona SC buscaría 2 fichajes para después del Mundial 2026. Los amarillos estarían buscando un nuevo delantero y también otro extremo para terminar el año en el campeonato.

Estos fichajes también responderían a las dos salidas que tendría el club en las siguientes semanas. Una de estas salidas sería la de ‘Toto’ Núñez y otra la de Tomás Martínez. Además, el club tiene una baja importante con Joao Rojas, puesto que, se lesionó para todo el año.

Por este motivo, es que el club ahora buscaría un nuevo extremo; de momento, se desconoce si va por un jugador de la LigaPro o decide ver en el extranjero las diferentes opciones. Esto también se basa en darle nuevas armas a César Farías para competir.

La baja de Joao Rojas también evidenció un gran problema en ataque para el club que pierde a su 10 y capitán por los próximos 9 meses como mínimo. Además, el bajo nivel de los extranjeros como Núñez y Martínez deja a César Farías muy corto de jugadores.

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Los fichajes de Barcelona SC en este 2026

En esta temporada, Barcelona SC ha fichado a jugadores como Darío Benedetto, Milton Céliz, Matías Lugo, José Gabriel Cevallos, Héctor Villalba, entre otros jugadores.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Tras no poder ante Orense, así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro:

En síntesis:

Barcelona SC busca fichar un nuevo delantero y un extremo tras el Mundial 2026.

busca fichar un y un tras el Mundial 2026. El club registrará las salidas de ‘Toto’ Núñez y Tomás Martínez en próximas semanas.

y en próximas semanas. El capitán Joao Rojas será baja por lesión los próximos 9 meses como mínimo.