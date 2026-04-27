Este martes 28 de abril de 2026 se enfrentan por las semifinales de la Champions League PSG vs Bayern Múnich. Por este motivo, el DT de PSG, Luis Enrique, aprovechó la rueda de prensa para mandarle un contundente mensaje al colombiano Luis Díaz y a su equipo.

En rueda de prensa, el DT campeón de la Champions League con el PSG le mandó un mensaje a Luis Díaz: “Respetamos al Bayern, como lo hicimos con Liverpool y Chelsea, pero en mi opinión no hay un equipo mejor que nosotros“, comentó el entrenador de los franceses.

Luis Díaz y Bayern Múnich llegan con un gran cartel a esta semifinales de la Champions, tras ser segundos en la fase de Liga, y avanzar con un ritmo arrollador en el ‘mata-mata’. En cuartos de final eliminaron al Real Madrid en una serie de infarto.

Asimismo, Bayern tiene entre sus filas a Luis Díaz, que viene viviendo su mejor temporada en Europa y es un candidato a pelear por el Balón de Oro, al igual que sus compañeros Olise y Kane. Además, al frente está el actual “mejor jugador del Mundo”, Ousmane Dembélé.

Luis Díaz es figura de Bayern Múnich. (Foto: GettyImages)

Luis Díaz buscará su segunda final de la Champions League en su carrera. El jugador colombiano ya había jugado 1 en 2022 cuando su equipo perdió contra Real Madrid. Ahora, ‘Lucho’ quiere conseguir la ‘Orejona’ y hacer una campaña para la historia.

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Los números de Luis Díaz en esta temporada

En toda la temporada, Luis Díaz ha jugado un total de 45 partidos entre todas las competencias con el Bayern. El colombiano ha marcado 25 goles y ha dado 20 asistencias. Números de un candidato a Balón de Oro, que solo se pueden confirmar con grandes títulos.

¿A qué hora juegan PSG vs Bayern Múnich y por dónde se puede ver?

El partido de PSG vs Bayern Múnich comenzará desde las 14H00 de este martes, 28 de abril de 2026, y se podrá ver por ESPN y los planes Premium de Disney+.

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En síntesis:

El PSG y Bayern Múnich disputan la semifinal de Champions este 28 de abril de 2026 .

disputan la semifinal de Champions este . Luis Enrique , DT del PSG, afirmó que no existe un equipo mejor que el suyo.

, DT del PSG, afirmó que no existe un equipo mejor que el suyo. El colombiano Luis Díaz registra 25 goles y 20 asistencias en 45 partidos esta temporada.