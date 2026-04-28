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Barcelona SC vs Universidad Católica: día, horario y cómo verlo por TV

Barcelona SC enfrentará a Universidad Católica y estos son los canales para ver el encuentro de la Copa Libertadores.

Los canales y horarios para el partido de Barcelona SC contra Católica
© Imago/ @Cruzados/ Edit BVLos canales y horarios para el partido de Barcelona SC contra Católica

Este miércoles 29 de abril de 2026 se enfrentan por la fecha 3 de la Copa Libertadores, Barcelona SC contra Universidad Católica. Los amarillos necesitan una victoria de manera urgente, mientras que los chilenos llegan con 3 puntos tras su victoria ante Cruzeiro.

¿Cuándo juegan Barcelona SC contra Católica por la Copa Libertadores y a qué hora?

El partido entre Barcelona SC y Universidad Católica se jugará el 29 de abril de 2026. El partido se podrá ver en Ecuador desde las 19H00 y en Chile desde las 21H00.

¿Qué canal pasa el partido de la Copa Libertadores?

El partido entre Barcelona SC y Universidad Católica se podrá ver por:

  • Ecuador: Disney+ y ESPN
  • Chile: ESPN, Disney+
  • Televisión abierta: Chilevisión y Pluto TV (Solo Chile)
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Tanto para Barcelona SC como para Católica este partido es clave, no solo por la Copa Libertadores, sino que en el peor de los casos ambos equipos también apostarían a pelear ese cupo de Copa Sudamericana que te da ser el tercero de cada grupo.

La tabla de posiciones del grupo D

Adicionalmente, Barcelona SC y Católica salen a su partido sabiendo cómo está el grupo después del partido que jugaron Boca Juniors contra Cruzeiro:

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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