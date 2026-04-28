Barcelona SC vs Universidad Católica: día, horario y cómo verlo por TV

Este miércoles 29 de abril de 2026 se enfrentan por la fecha 3 de la Copa Libertadores, Barcelona SC contra Universidad Católica. Los amarillos necesitan una victoria de manera urgente, mientras que los chilenos llegan con 3 puntos tras su victoria ante Cruzeiro.

¿Cuándo juegan Barcelona SC contra Católica por la Copa Libertadores y a qué hora?

El partido entre Barcelona SC y Universidad Católica se jugará el 29 de abril de 2026. El partido se podrá ver en Ecuador desde las 19H00 y en Chile desde las 21H00.

¿Qué canal pasa el partido de la Copa Libertadores?

El partido entre Barcelona SC y Universidad Católica se podrá ver por:

Ecuador: Disney+ y ESPN

Chile: ESPN, Disney+

Televisión abierta: Chilevisión y Pluto TV (Solo Chile)

Tanto para Barcelona SC como para Católica este partido es clave, no solo por la Copa Libertadores, sino que en el peor de los casos ambos equipos también apostarían a pelear ese cupo de Copa Sudamericana que te da ser el tercero de cada grupo.

La tabla de posiciones del grupo D

Adicionalmente, Barcelona SC y Católica salen a su partido sabiendo cómo está el grupo después del partido que jugaron Boca Juniors contra Cruzeiro:

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