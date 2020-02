Es bien sabido que Miguerl Andújar tendrá muchas dificultades para jugar en su posición natural en los New York Yankees si Gio Urshela sigue mostrando el nivel que tuvo durante toda la temporada pasada.

Es por eso que Aaron Boone adelantó que probaría a la joven promesa dominicana tanto como bateador designado como en los jardines, lugar donde ya lo hizo debutar en la pretemporada.

Travel squad rolling deep today �� pic.twitter.com/lFrSvIAjca — New York Yankees (@Yankees) February 28, 2020

Andújar concretó el primer out del partido al atrapar un elevado hacia el jardín izquierdo, mostrando mucha solidez y confianza durante toda su presentación como patrullero:

"Cuando estás en una nueva posición, te llega la primera bola, pero estaba listo. Me sentí bien ahí. La última vez que jugué en los jardines fue cuando era niño, como a los 11 o 12 años. He estado con los Yankees ya por un buen tiempo y sólo he jugado en la tercera base, pero gracias a Dios todo ha salido bien. Hemos puesto en práctica todos los ejercicios; se ha visto el progreso. Todo eso siguió durante el juego", declaró Andújar.

Boone, por otra parte, respaldó la actuación del joven pelotero, alabando su trabajo de comunicación con Gleyber Torres para concretar el out:

Notes: Andújar tested in LF; Tanaka debuts https://t.co/O5LyRZg6BY — Bryan Hoch (@BryanHoch) February 27, 2020

“Pienso que le fue bien. En esa primera pelota, Gleyber (Torres) estaba moviendo sus manos para atraparla y Miggy hizo lo correcto y le dejó saber que era suya. Cuando salió del juego, le dije que eso me gustó y que hizo un buen trabajo. Es bueno verlo salir y contar con esa experiencia”, sentenció el mandamás.

Con la baja de Giancarlo Stanton y sus constantes problemas de salud, la presencia de Andújar como jardinero podría ser fundamental para el éxito de los Mulos de Manhattan.

