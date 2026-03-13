Ni Mbappé, Lamine Yamal o Dembelé: Luis Díaz, el jugador que más encara de la Champions

Saluden al jugador que más regatea en lo que vamos de la Champions League. Los datos entregados a lo largo de las últimas horas no dejan lugar a segundas interpretaciones sobre un Luis Díaz que se encuentra en su punto óptimo en el uno contra uno. Ni Kylian Mbappé, Lamine Yamal u Ousmane Dembélé han regateado tanto en lo que va de la Copa de Europa.

Ante Atalanta, Lucho firmó ocho regates. Es el máximo de un jugador en lo que va de Champions. Jeremy Doku tenía el récord con siete con Manchester City. Completa el podio Hugo Ekitike del Liverpool con seis. Todo se dio en medio de la goleada por seis goles a uno de los hombres de Vincent Kompany frente a Atalanta en el partido de ida de los octavos de final de la Champions.

“Lucho Díaz lo ha hecho muy bien en cuanto a números, esto es evidente y fácil que todos coincidan en su valor para el equipo, pero creo que es mucho más que eso: es un jugador con calidad en el caos”, valoraba el entrenador del Bayern Múnich alrededor del momento de forma del colombiano. Hablamos de uno de los fichajes de la temporada en el fútbol europeo y que se ha pagado con resultados desde el primer minuto. Esta Champions, hasta la fecha, no ha visto a un futbolista encarar tanto en una sola batalla.

Veinte goles y 14 asistencias suma el colombiano en partidos oficiales entre encuentros del fútbol alemán y del panorama internacional. Para Luis Díaz se trata de una temporada de resurrección luego de dejar Liverpool por cuestiones tanto económicas como de búsqueda de jerarquía. Hasta la fecha, la relación entre el gigante de Alemania y el extremo de la selección cafetera no ha podido ser más provechosa.

Nadie ha encarado más que Luis Díaz en un solo partido de la Champions

Luis Díaz podrá seguir mostrando su mejor cara en la Champions salvo hecatombe. Se espera que Bayern diga presente en los cuartos, donde su rival por estas horas sería Real Madrid. Kompany ya avisa a todos de lo que les espera enfrentando a Luis Díaz: “Siempre lo digo con Lucho, le llamo ‘creatividad en el caos’, pero lo que me encanta de él es que el mensaje que transmite cuando juega es también una parte importante del mensaje que somos como equipo. Siempre luchando, siempre intentando conseguir algo”.

Campeón del mundo elogió a Luis Díaz

Alessandro Del Piero se deshizo en halagos para Lucho y Michael Olise. Lo hizo tras la goleada ante Atalanta y para dejar en claro que Bayern tiene a dos de los mejores extremos del mundo: “Son increíblemente fuertes. Los dos mencionados (Ribéry y Robben) fueron campeones extraordinarios; estos dos delanteros tienen todo lo necesario para lograr grandes cosas”.

“Sobre todo Olise. Quizás esté en el banquillo cuando llegue a la selección. Creo que también deberíamos trabajar en la naturalización de ciertos jugadores… El talento que representan permite al Bayern mantener el equilibrio”, marcaba el campeón del mundo en Alemania 2006 sobre las constantes comparaciones que surgen entre el galo y el neerlandés con la nueva pareja de moda en Múnich. Lucho Díaz y Michael Olise son de los jugadores más elogiados de toda la temporada.

Datos claves

Luis Díaz estableció el récord de la temporada en Champions tras completar ocho regates ante Atalanta.

estableció el récord de la temporada en Champions tras completar ante Atalanta. El extremo colombiano registra 20 goles y 14 asistencias en partidos oficiales con el Bayern.

y en partidos oficiales con el Bayern. Bayern Múnich venció al Atalanta por 6-1 en el partido de ida de octavos.

