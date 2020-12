Le dio duro la pandemia: el mensaje de LeBron James antes de cumplir 36 años

El 2020 está próximo a terminar y nadie, ni el mejor adivino del mundo, esperaba que un virus llegará y paralizará al mundo entero. La NBA no fue ajena a las consecuencias del coronavirus y, a pesar del éxito de la ‘burbuja’, jugadores como LeBron James no la pasaron nada bien.

LeBron participó en el podcast Road Trippin con los exNBA Channing Frye y Richard Jefferson y dio varias confesiones que dieron de qué hablar. James afirmó que ganó los dos títulos más difíciles en la historia de la NBA y uno de estos fue el de la temporada 2019-20.

“Si no estuvieras en la ‘burbuja’, no lo entiendes del todo. Nunca, jamás entenderás lo difícil que fue ganar ese campeonato, motivarte. Esto está literalmente fuera de su zona de confort. No vi a mi familia durante ocho semanas y media, no vi a mis hijos hasta que salí de la burbuja, 96 días”, confesó LeBron James.

Y es el que el 2020 no fue fácil para nadie por la pandemia del covid-19… El mismo LeBron en vísperas de su cumpleaños 36, que será esté miércoles 30 de diciembre, compartió una historia en Instagram en la que expresó una imagen contundente de lo que sintió este año.

El mensaje de LeBron James antes de su cumpleaños 36

“Si el 2020 no te trajo el ajetreo (empuje), no está en ti. ¡Hechos!”, compartió LeBron James

Historia de LeBron James en Instragram (@kingjames)

