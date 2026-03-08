El técnico de Minnesota United reconoce lo difícil que es jugar sin James Rodríguez: “Te castigan”

Todo estaba más que listo para que James Rodríguez debutara con Minnesota United FC en la tercera fecha de la MLS 2026 porque había completado casi dos semanas entrenando con su equipo. Sin embargo, el técnico Cameron Knowles tuvo que reconocer lo díficil que es jugar sin el ’10’ colombiano.

¿Qué fue lo que pasó? Un día antes del partido Nashville SC vs. Minnesota United, Knowles preocupó a toda la Colombia porque confirmó que James “no terminó la sesión de ayer (5 de marzo). Lo seguimos día a día, sufre una contusión”. Sin ni siquiera haber debutado, Rodríguez ya le hizo falta.

Minnesota United FC no la pasó nada bien a pesar del que al descanso de medio tiempo iba perdiendo por solo un gol. La derrota terminó siendo por 3-1, el nuevo equipo del capitán de la Selección Colombia sumó la primera caida de la MLS 2026 y Cameron Knowles no dudó reconocer lo díficil que es jugar sin James Rodríguez.

La confesión del DT de Minnesota United sobre jugar sin James: “Te castigan”

“Obviamente, un resultado decepcionante. Algunos errores que, como sabrías, otro día quisiéramos no cometer. La semana pasada nos vimos muy sólidos en defensa y un poco descoordinados en la gestión de sus movimientos. Esta noche (7 de marzo) hay que reconocerles el mérito: son un buen equipo y ofrecen mucho con el balón, y, como sabes, las veces que lo hicimos con el balón nos costó mucho conectar ese primer pase sin presión, mantener la posesión y establecer una estructura de ataque. Así que fue una noche difícil. Creo que hay algunas cosas que podemos analizar y, como les dije a los chicos, hay una pérdida corregible. No es una caída del cielo ni nada por el estilo. Simplemente cometimos algunos errores simples contra un muy buen equipo, y cuando eso sucede, te castigan“, afirmó el técnico del Minnesota United FC.

¿Cuándo debutaría James Rodríguez en Minnesota United FC?

A la espera de saber si James Rodríguez podrá entrenar esta semana con normalidad, el debut del ’10’ colombiano se podría dar el domingo 15 de marzo a las 3:30 P.M. (hora colombiana) cuando enfrenten a Vancouver Whitecaps en Canadá.

