Vacunarse en USA: todo lo que debes saber al respecto sobre el proceso de vacunación en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró que "Es un imperativo moral y de salud pública garantizar que todas las personas que residen en Estados Unidos tengan acceso a la vacuna. El Departamento de Seguridad Nacional alienta a todas las personas, independientemente de su estado migratorio, a recibir la vacuna contra el covid-19 una vez que sean elegibles según las pautas de distribución local".

La administración de Biden confirmó que también los inmigrantes indocumentados deberían ser vacunados contra el coronavirus por lo que no realizarán operaciones de control de inmigración en los lugares de distribución de vacunas. Aquí conoce cómo y qué necesitas hacer para acceder a la vacunas.

Si eres inmigrante y sin estatus migratorio, puedes acceder a las vacunas contra el COVID-19

El gobierno de Estados Unidos estableció las condiciones de la vacunación:

No serán sujetas a deportación por registrarse o acudir a la vacunación.

No serán detenidas en los centros de vacunación.

La vacuna será gratuita, incluso si no tiene seguro.

Qué tipo de vacunas contra el COVID-19 aplican en USA

Algunas de las vacunas que están aplicando en Estados Unidos son:

Johnson & Johnson

Pfizer

Moderna

BioNTech

Los usuarios no pueden elegir qué vacuna se le administrará, sino que es asignado dependiendo de la disponibilidad de cada estado, cada localidad, cada tienda o local de vacunación.

Dónde puedo registrarme para la vacuna contra el COVID-19

Solo se puede registrar dentro del país y no desde el extranjero. Existen las siguientes opciones de vacunación para los inmigrantes:

Vacunas contra el COVID-19 gestionadas por los gobiernos estatales (incluyen Centros de vacunación masiva y Sitios de vacunación temporales);

Programa de vacunas de COVID-19 en los centros de salud;

Acceso a las vacunas contra el COVID-19 a través de los consulados

También puedes acceder a la vacuna a través de los almacenes de cadena como Walmart y Publix.

Cómo registrarse para la vacuna en los estados de USA

Luisiana

Desde el 29 de marzo de 2021, la vacunación estará dirigida a todas las personas mayores de 16 años. No es necesario tener residencia para recibir la vacuna. Para agendar su cita regístrese en el sitio oficial del estado de Luisiana, o consulte directamente en el mapa como la web oficial la disponibilidad y los datos del centro de salud más cercano.

Carolina del Norte

El proceso de vacunación se ha amplia a personas mayores de 16 años, quienes pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 y no se requiere prueba de ciudadanía. Puedes agendar tu cita a través de este link oficial y recuerda que si recibes una vacuna Pfizer o Moderna (dos dosis), debes recibir la segunda inyección en el mismo lugar donde te aplicaron la primera.

Wisconsin

Desde el 5 de abril de 2021, la vacunación se amplió a todas las personas mayores de 16 años. No es necesario tener residencia para recibir la vacuna. Para agendar su cita regístrese en el sitio oficial del estado de Wisconsin, o consulte directamente en el mapa como la web oficial la disponibilidad y los datos del centro de salud más cercano.

California

En el estado de California, la vacunación se amplió a todas las personas mayores de 65 años como a los trabajadores sanitarios, residentes de instalaciones de atención, poblaciones pertenecientes al sector de la agricultura, alimentos, educación, cuidado infantil o servicios de emergencia. Para agendar su cita debe registrarse en el sitio oficial del estado de California o a través del teléfono (833) 422-4255.

Colorado

El proceso de vacunación se ha amplia a personas mayores de 16 años, quienes pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 sin necesidad de contar con residencia o documentos de residencia. Para agendar su cita regístrese en el sitio oficial del estado de Colorado, o consulte la lista de proveedores de la vacuna donde puedes asistir.

Texas

En Texas, desde el 29 de marzo, se está aplicando a:

Trabajadores de la salud de primera línea

Residentes de los centros de atención a largo plazo,

Ciudadanos mayores de 65 años

Ciudadanos mayores de 16 que tienen enfermedades que los hacen más vulnerable al COVID-19.

Mujeres embarazadas ya pueden ser vacunadas contra el coronavirus en Texas.

Si cumple con los requisitos, dirijase al centro de vacunación o farmacia más cercana. También puedes acceder a esta web para saber la disponibilidad de las vacunas. Consulte directamente en el mapa como la web oficial la disponibilidad y los datos del centro de salud más cercano. Puedes llamar al 211 para recibir más información.

Florida

El proceso de vacunación en este estado esta enfocando en:

Personas de 65 años y mayores

Personal médico de primera línea

Residentes y personal de los centros de atención de largo plazo

Maestros, bomberos y agentes del orden público de 50 años o más

Ciudadanos que tienen enfermedades que los hacen más vulnerable al COVID-19.

Para acceder a la vacuna, debes registrarte en el sitio web oficial del estado de Florida.

Nueva York

Estado de New York esta trabajando el proceso de vacunación en dos fases: 1A y 1B. Las cuales dividen la población en quienes estan en contacto con los pacientes, personal médico esencial y a residentes mayores de 65 años. También no se esta exigiendo contar con una residencia en alguno de los condados. Si formas parte de estas fases, agenda tu cita en la web oficial del estado de New York, como llamar al 1-833-697-4829;

Arizona

El primer proceso de la vacunación en Arizona se enfocó en el personal de cuidado médico y trabajadores de servicios de emergencia, residentes y personal de instalaciones de cuidado a largo plazo, adultos de 65 años o mayores, maestros y personal escolar, empleados de cuidado infantil y agentes del orden público.

En el segundo proceso se amplió a todos los cuidadanos mayores de 55 años y en el tercer proceso a partir de los 16 años. Para acceder a la vacuna, necesita tener un documento de identidad para acreditar la edad. Para agendar su cita regístrese en el sitio oficial del estado de Arizona, o consulte directamente en el mapa como la web oficial la disponibilidad y los datos del centro de salud más cercano: Walmart, Costco, Safeway y CVS son también puntos de vacunación. Para mayor información puedes comunicarse al 1-844-542-8201.

Georgia

El proceso de vacunación se ha amplia a personas mayores de 16 años, quienes pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 sin necesidad de contar con residencia o documentos de residencia. Para agendar una cita, puede llamar al: (888) 457-0186 de lunes a viernes de 8:00 am - 8:00 pm ET /5:00 am - 5:00 pm PT y sábado y domingo de 8:00 am - 5:00 pm ET / 5:00 am - 2:00 pm PT. También puede conocer donde estan ubicados los centro de vacunación a través de este link.

Indiana

El proceso de vacunación se ha amplia a personas mayores de 16 años, por lo cual debes registrarte a través de este link, puede llamar al 211 (866-211-9966) para pedir mayor información sobre los centros de vacunación o puedes visitar la web oficial para resolver tus dudas.

Consulados de México

Si eres ciudadano mexicano, los 42 consulados en Estados Unidos están gestionando el acceso de las vacunas para aplicarlos en las mismas sedes de los consulados. Los consulados de Orlando, Dallas y Houston ya tienen carta abierta para realizar la vacunación.

Lee También