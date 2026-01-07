Alejandro Tobar es nuevo jugador de Liga de Quito ¿cuál sería su salario?

Liga de Quito anunció su primer refuerzo para el 2026 con la llegada de Alejandro Tobar, el volante ecuatoriano fue de los mejores de la LigaPro y los ‘albos’ pagaron fuerte por él.

Liga de Quito habría pagado cerca de 700 mil dólares por su fichaje a Independiente, así mismo el salario del jugador rondaría los 10 mil dólares mensuales.

En el club azuayo ganaba poco más de la mitad de lo que ahora ganará en Liga de Quito. Para muchos generó sorpresa que Independiente no haya tenido en cuenta al volante.

Alejandro Tobar fue de los mejores jugadores del torneo el año pasado, desempeñándose como volante central, media punta y también como extremo según la necesiad.

Liga de Quito buscará a un volante central de marca que reemplace a Carlos Gruezo, así mismo Tiago Nunes pidió un delantero y otro extremo, que sería Janner Corozo.

Por el momento, además de Tobar, Liga de Quito presentó a Luis Segovia quién llega como agente libre desde el fútbol brasileño. Este miércoles se esperan más refuerzos.

Los números de Alejandro Tobar en esta temporada

En la última temporada con Deportivo Cuenca, Tobar jugó un total de 42 partidos entre todas las competencias. Marcó 12 goles y dio 12 asistencias. El volante estuvo en cancha poco más de 3.300 minutos y se llevó todos los elogios y varios grandes lo querían.

