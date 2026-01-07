Barcelona SC vive horas de muchas turbulencias tras la salida de Ismael Rescalvo. Sin embargo, el DT español no será el único en salir del club amarillo, sino que también otros elementos dejarán el club. Hay una larga lista de jugadores para dejar el plantel.

De acuerdo a la información de Wacho Sánchez, la lista de salidas se mantiene en Barcelona SC aunque llegue César Farías u otro entrenador. La decisión sería de los jugadores y también de la directiva en varios casos que ya no quieren contar con ellos.

La lista sería la siguiente con algunos jugadores ya confirmados: Xavier Arreaga, Gastón Campi, Felipe Caicedo, Leonai Souza, Brian Oyola, Gabriel Cortez, Franklin Guerra, Dixon Arroyo y Octavio Rivero. Estos futbolistas ya están buscando nuevos equipos y algunos ya ni reportaron con Barcelona SC.

Se espera que estos jugadores abandonen el plantel en las siguientes horas y no lleguen a la pretemporada, planificada para los siguientes días. Algunos como Felipe Caicedo ya se marcharon del plantel, e incluso anunció su retiro para la temporada 2026.

Se vienen varias salidas en Barcelona SC. (Foto: Imago)

También se tiene que definir la situación de otros jugadores como José Contreras o Janner Corozo, que tienen contrato con el ‘Ídolo’, pero se quieren ir. En el caso del extremo, su perfil gusta mucho y suena muy fuerte para llegar a Liga de Quito como nuevo jugador.

¿Quién puede ser el nuevo DT de Barcelona SC?

Hay varios nombres que suenan para llegar a Barcelona SC, siendo el de César Farías el más opcionado para ser su nuevo entrenador. En las próximas horas, se espera anunciar cuál sería el estratega que asuma la dirección técnica del ‘Ídolo’ en este 2026.

El sueldo que ganaría el nuevo DT de Barcelona SC

Barcelona SC se encuentra en una política de reducción de salarios y de momento se espera que el nuevo sueldo para el DT no supere los 20 mil dólares por temporada. Ese era el promedio que estaba ganando Ismael Rescalvo desde su llegada a mitad de 2025.

