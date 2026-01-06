A meses de medirse con la Selección Colombia, Cristiano Ronaldo reveló su gran sueño y no es el Mundial

Cristiano Ronaldo se encuentra cerca de disputar su última edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Hablamos seguramente del único torneo que le queda por ganar a uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte. A pesar de las expectativas, lo cierto es que el ex delantero de Manchester United o Real Madrid no señala esta conquista como uno de los últimos desafíos de su carrera. A meses de medirse con la Selección Colombia, el objetivo pasa por otro costado.

“No importa dónde juegue, si en Oriente Medio o en Europa. Siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegar a la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones…Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y la motivación”, confesaba el delantero portugués recientemente en la gala de los Globe Soccer Awards. En caso de conseguirlo supondría el primer futbolista en llegar a los 1000 goles de manera oficial.

Una marca ni mucho menos imposible para un delantero de sus características e igualmente con el promedio goleador que ha venido manteniendo en Arabia Saudita. Únicamente 42 tantos separan a Cristiano Ronaldo de llegar a los 1000 goles oficiales desde que iniciase su carrera a inicios del Siglo XXI. Los mejores pronósticos hablan del mes de septiembre del año 2026 como el momento idóneo para verle llegar a dicho desafío.

Seguramente Ronaldo busque acrecentar sus cifras para llegar a dicho objetivo durante la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Se tratará de su última edición a gran escala en un torneo que no ha podido levantar con una Portugal que sueña como nunca de la mano de Roberto Martínez. Niega por todo lo alto que quedarse con el trofeo sea lo más importante en lo que le resta de camino por la élite: “Si me preguntas: ‘Cristiano, ¿es un sueño ganar el Mundial?’ No, no es un sueño. Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del fútbol, no voy a mentir. Ganar una competición de seis o siete partidos…¿Crees que es justo para definir el legado de un jugador? No, no lo es”.

Los 1000 goles, único objetivo de CR7 a corto y mediano plazo

Recordemos que Portugal y Colombia se encuentran ubicados en un Grupo K donde tendrán que medir fuerzas con Uzbekistán e igualmente frente al ganador de uno de los playoff que la FIFA realizará en el mes de marzo. El último oponente saldrá de los vencedores entre Nueva Caledonia, Jamaica o Congo, dependiendo de los resultados que se den a lo largo de las próximas semanas. Durante la tercera jornada de la fase de grupos, veremos a Cristiano Ronaldo medirse con los dirigidos por Néstor Lorenzo es la ciudad de Miami.

Ronaldo afirma que no necesita el Mundial para ser el GOAT

“La gente dice que Cristiano será el mejor de la historia si gana el Mundial. No estoy de acuerdo, ya gané tres títulos con Portugal. Los tres títulos en la historia de Portugal…Antes, Portugal no había ganado nada. Nunca. Yo estoy muy feliz…¿Cuántos Mundiales ganó Argentina antes de Messi? ¿Dos? Están acostumbrados, para ellos es normal ser campeones del mundo. Brasil, si gana el Mundial, ¿Sorprenderá al mundo? No. Pero si Portugal gana el Mundial, que es posible, ¿Sorprenderá al mundo? Sí“, más reflexiones de él delantero portugués alrededor de su última participación en el torneo de la FIFA.

Un certamen donde le hemos visto incluso llegar a ser cuarto de la clasificación general. La mejor participación de Portugal de la mano de Cristiano Ronaldo se dio en el verano de Alemania 2006 y donde únicamente un penalti de Zinedine Zidane en semifinales, así como la derrota frente a Die Mannschaft en el partido por el tercer puesto, dejó a la Selecao ubicada en un lugar de prestigio que jamás había alcanzado en su historia. CR7, de momento, solo piensa en los 1000 goles.

Datos claves

El Mundial no es su prioridad: Ronaldo ha declarado recientemente que ganar el Mundial "no es un sueño" y que un torneo de seis o siete partidos no define el legado de un jugador de 40 años. Aunque luchará por el título con Portugal, insiste en que su nombre en la historia del fútbol ya está consolidado independientemente de este trofeo.

Ronaldo ha declarado recientemente que ganar el Mundial “no es un sueño” y que un torneo de seis o siete partidos no define el legado de un jugador de 40 años. Aunque luchará por el título con Portugal, insiste en que su nombre en la historia del fútbol ya está consolidado independientemente de este trofeo. La caza de los 1,000 goles: Su gran objetivo es convertirse en el primer futbolista en alcanzar el millar de tantos oficiales. Tras cerrar el 2025 con 957 goles , le faltan exactamente 43 anotaciones para la marca. Los pronósticos apuntan a septiembre de 2026 como la fecha probable para este hito histórico.

Duelo estelar en el Grupo K: Portugal compartirá zona con la Selección Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia). El enfrentamiento contra los cafeteros en Miami será el plato fuerte de la fase de grupos y marcará el reencuentro de Cristiano con antiguos rivales de la élite europea.

