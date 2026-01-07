Es tendencia:
¡Última hora! Ya estaba hecho para Barcelona pero otro equipo ofertó por César Farías

César Farías es el principal candidato a dirigir a Barcelona pero recibió la oferta de otro equipo a última hora.

Por Gustavo Dávila

En Barcelona podría haber un segundo remezón sobre su cuerpo técnico, y es que cuando parecía que César Farías tenía todo listo para llegar al club ‘torero’, un equipo se habría metido. El DT venezolano recibió una segunda oferta para este 2026.

Según medios locales, la Selección de Venezuela podría ser el siguiente equipo de Farías, cuya oferta económica salarial podría ser mayor a lo que Barcelona le podría ofrecer para venir a LigaPro.

Ismael Rescalvo ganaba en Barcelona 65 mil dólares mensuales, pero ahora Farías cobraría menos debido a la situación del club ‘torero’. En Venezuela podría ganar casi el doble.

Cesar Farías ha tenido ya experiencia en dos selecciones CONMEBOL, Bolivia y la propia Venezuela, pero hace más de diez años. En Ecuador estuvo en Aucas y Delfín SC.

Farías iba a viajar a Ecuador este miércoles pero ante el ofrecimiento de la FVF para que sea el nuevo DT de la ‘Vinotinto’ en las siguientes Eliminatorias, podría frenarse todo.

Las otras salidas que tendrá Barcelona SC

Para la siguiente temporada con Barcelona SC son varios los jugadores que se marcharán. Al final, dejarán el club jugadores como Octavio Rivero, Gabriel Cortez, Brian Oyola, Xavier Arreaga, Dixon Arroyo, Aníbal Chalá, entre otros jugadores.

Los primeros fichajes que pidió César Farías para Barcelona

Los primeros fichajes que pidió César Farías para Barcelona

En resumen

  • Cesar Farías recibió una oferta de la Selección de Venezuela que podría impedir su llegada a Barcelona.
  • El salario ofrecido por la FVF a Farías duplicaría la cifra que podría pagar el club ecuatoriano.
  • Cesar Farías postergó su viaje a Ecuador programado para este miércoles tras el nuevo ofrecimiento económico.
Gustavo Dávila
