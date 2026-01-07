Un remezón se dio en el mundo Barcelona en la tarde del martes y es que Ismael Rescalvo no regresó al país y no será más el entrenador del club. El español habría sido cesado de su cargo y ahora se llevará una fortuna.

Por los seis meses que le restaban de contrato, Ismael Rescalvo se llevará cerca de 400 mil dólares. Esta cifra a día de hoy es impagable por parte del equipo ‘torero’, quién de por sí ya le debe al plantel varios meses.

Se conoce extraoficialmente que al DT español aún le deben algunos meses de salario y con una mensualidad de 50 mil dólares, la deuda total ascendería hasta más de medio millón de dólares.

El club, que entró en análisis de la continuidad de Rescalvo a última hora, dependerá de que el DT español acepte la propuesta de pago que Barcelona le haga.

Se conoce, como pasó en Emelec y Tolima, que Rescalvo siempre presiona para que se le pague la totalidad de la indemnización al instante, sin aceptar convenios de pago.

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ya ha dirigido un total de 11 partidos. Ganando 5 encuentros, empatando 3 y terminó perdiendo 3. Asumió como DT a 1 punto de Independiente del Valle, y ahora ya está a 12 del equipo ‘Rayado’ que le ganó la temporada regular.

César Farías sería el nuevo DT de Barcelona.

