A Ismael Rescalvo lo despidieron y la fortuna que ahora le debe Barcelona

Ismael Rescalvo no presentó su renuncia, fue Barcelona quién lo despidió y ahora el DT español cobrará una fortuna de indemnización.

Por Gustavo Dávila

La fortuna que Barcelona le debe a Ismael Rescalvo como indemnización Foto: Getty
Un remezón se dio en el mundo Barcelona en la tarde del martes y es que Ismael Rescalvo no regresó al país y no será más el entrenador del club. El español habría sido cesado de su cargo y ahora se llevará una fortuna.

Por los seis meses que le restaban de contrato, Ismael Rescalvo se llevará cerca de 400 mil dólares. Esta cifra a día de hoy es impagable por parte del equipo ‘torero’, quién de por sí ya le debe al plantel varios meses.

Se conoce extraoficialmente que al DT español aún le deben algunos meses de salario y con una mensualidad de 50 mil dólares, la deuda total ascendería hasta más de medio millón de dólares.

El club, que entró en análisis de la continuidad de Rescalvo a última hora, dependerá de que el DT español acepte la propuesta de pago que Barcelona le haga.

Se conoce, como pasó en Emelec y Tolima, que Rescalvo siempre presiona para que se le pague la totalidad de la indemnización al instante, sin aceptar convenios de pago.

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ya ha dirigido un total de 11 partidos. Ganando 5 encuentros, empatando 3 y terminó perdiendo 3. Asumió como DT a 1 punto de Independiente del Valle, y ahora ya está a 12 del equipo ‘Rayado’ que le ganó la temporada regular.

En resumen

  • Ismael Rescalvo fue cesado como entrenador de Barcelona SC tras dirigir 11 partidos oficiales.
  • El club adeuda aproximadamente 500,000 dólares al técnico español por salarios e indemnización total.
  • Barcelona SC terminó la etapa a 12 puntos de distancia del líder Independiente del Valle
gustavo dávila
Gustavo Dávila
