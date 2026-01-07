Los primeros fichajes que pidió César Farías para Barcelona

Cesar Farías es nuevo entrenador de Barcelona SC tras la salida de Ismael Rescalvo y el DT venezolano ya piensa en refuerzos. Se conocen los primeros refuerzos que habría pedido a la directiva.

Cesar Farías habría pedido reforzar las mismas posiciones que Rescalvo, es decir un defensor central, un extremo, un volante de marca, un volante creativo, y un delantero.

Esta planificación deportiva estaba sobre la mesa incluso antes de la posible salida de otros jugadores. Con 15 futbolistas queriendo salir, es probable que aumenten los pedidos de refuerzos.

Farías conoce el fútbol ecuatoriano de su paso por Delfín SC y Aucas, en este último siendo campeón de LigaPro contra Barcelona justamente. El venezolano arribará al país este miércoles.

No se conocen nombres pero la directiva tendría en carpeta a Frangoy Zambrano de Libertad, Michael Estrada de Liga de Quito, Teodoro Arce de General Caballero, Jonathan Perlaza entre otros.

Los millones que perdería Barcelona SC

Si estos jugadores terminan saliendo de Barcelona SC y el club no les puede pagar y no saca nada por su ingreso, el ‘Ídolo’ terminaría perdiendo entre 5 y 7 millones por estas posibles ventas.

César Farías – Ecuador vs- Bolivia

Se conoce que Gabriel Cortez, Octavio Rivero, Gastón Campi y Leonai Souza buscarían irse libres a través de reclamos legales, por lo que no dejarían ingreso a Barcelona.

En resumen

Cesar Farías asumirá la dirección técnica de Barcelona SC tras la salida de Ismael Rescalvo.

El entrenador venezolano solicitó cinco refuerzos específicos para fortalecer diversas posiciones dentro del plantel.

La directiva analiza fichajes como Michael Estrada, Frangoy Zambrano, Teodoro Arce y Jonathan Perlaza.

