Radamel Falcao volvió a elegir con el corazón y será nuevo jugador de Millonarios de Colombia, rechazando ofertas de Ecuador, Uruguay y Paraguay. Este miércoles poco después de su anuncio, se conoce la fortuna que ganará el delantero colombiano.

Según medios locales, Millonarios logró inversión de auspiciantes y Falcao ganará cerca de medio millón de dólares al año. Esto se traduce en un salario mensual de 50 mil dólares.

Si esta información es correcta, Millonarios superaría ampliamente la oferta que Cerro Porteño, Emelec y Peñarol le iban a hacer. Se estima que el contrato sea por una temporada con opción a una más.

A sus 40 años de edad, cuando termine su contrato, Falcao decidirá si se retira o si algún club (incluido Millonarios) le abre la puerta a una temporada más, como pasó con Paolo Guerrero en Perú.

Radamel Falcao ya estuvo en Millonarios en el 2025 pero a mitad de temporada dejó el equipo tras 11 goles y 22 partidos jugados. A nivel selección Colombia su último partido fue en el 2023.

Los números de Falcao en Millonarios

Falcao jugó por última vez en su país, Colombia. El delantero defendió los colores de Millonarios, con el cual, se quedó lejos de un título, pero volvió a jugar ante sus aficionados. Desde su regreso a mediados de 2024, Falcao jugó 29 partidos, marcando 11 goles. Estuvo en cancha poco más de 1.500 minutos.

