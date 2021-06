VER EN USA | LAFC vs. FC Dallas EN VIVO: Pronósticos, fecha y dónde ver partido por MLS 2021

LAFC vs. FC Dallas EN VIVO ONLINE: Este 23 de junio, ambas escuadras se verán las caras en el partido de la Major League Soccer Cup (MLS) 2021 desde el Banc of California Stadium. El encuentro será transmitido en directo por ESPN para Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

En la tabla de la Conferencia Oeste, Los Angeles FC que se encuentra en el noveno lugar con solo nueve puntos y FC Dallas se posiciona en el último puesto de la misma conferencia al contabilizar solo siete puntos. Ambos quedando fuera del grupo de eliminatorias.

Históricamente, ambas escuadras se han enfrentado 4 veces en este torneo y los resultados dan como empate: tanto el local como el visitantes obtuvieron una victoria cada uno y empataron en los otros dos encuentros. Cabe resaltar que en el último partido, fuera del MLS, ambos acertaron dos goles cada uno en el marcador en el partido amistoso del mes de febrero del año 2020.

Cuándo y a qué hora juega LAFC vs. FC Dallas EN VIVO en USA

LAFC vs. FC Dallas EN VIVO estará cara a cara este 23 de junio a las 19:30 hs (PT) / 22:30 hs (ET) Estados Unidos y tendrá lugar en el Banc of California Stadium.

Día: 23 de junio

Lugar: Banc of California Stadium

Horario por país LAFC vs. FC Dallas

Estados Unidos: 19:30 hs (PT) / 22:30 hs (ET)

Perú: 21:30 hs

México: 21:30 hs

Colombia: 21:30 hs

Argentina: 23:30 hs

Chile: 23:30 hs

Ecuador: 21:30 hs

Dónde ver LAFC vs. FC Dallas en EE.UU.

Estados Unidos: KMPX 29, KTXA Dallas, ESPN+, Bally Sports SoCal, fcdallas.com, FCD Radio

México: ESPN3 Norte, ESPN Play Norte

Perú: ESPN Play Sur

LAFC vs. FC Dallas pronósticos en USA:

Las casas de apuestas ya tienen las cuotas para este encuentro del MLS 2021. Para el portal FanDuel , Orlando City es el equipo con mayor probabilidades de -160, mientras que FC Dallass se calcula una cuota de +400. Un empate resultaría en +270.

Resultados Cuota LAFC -260 Empate +236 FC Dallas +550

*Cuotas cortesía de FanDuel.

