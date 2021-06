VER EN USA | Sub 23 México vs. Sub 23 Rumania EN VIVO: Cuota, pronósticos, cuándo y dónde ver partido amistoso en Estados Unidos 2021

Sub 23 México vs. Sub 23 Rumania EN VIVO ONLINE: Este 5 de junio se llevará a cabo el partido amistoso como preparación para los Juegos Olímpicos Tokio desde el Estadio Municipal de Marbella. El encuentro será transmitido en directo por TUDN en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

Sub 23 Mexico se esta preparando con mucho ahínco para poder sortear con más confianza y mejor preparados para los Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio, Japón. Después de ese encuentro, jugará ante Arabia Saudí el 8 de junio; y, Australia el 12 de junio.

Sub 23 Mexico, al mando de Jaime Lozano, a convocado a varios jugadores que van a jugar en el Preolímpico de Guadalajara pero no va a contar con Sebastián Cordóva, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, Jorge Sánchez y Roberto Alvarado.

Cuándo y a qué hora juega Sub 23 México vs. Sub 23 Rumania EN VIVO en USA

Sub 23 México vs. Sub 23 Rumania EN VIVO se emitirá este 5 de junio a las 11:00 hs (PT) / 14:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Municipal de Marbella.

Día: 5 de junio

Lugar: Estadio Municipal de Marbella

Horario por país Sub 23 México vs. Sub 23 Rumania

Estados Unidos: 11:00 hs (PT) / 14:00 hs (ET)

México : 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Perú: 13:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

España: 20:00 horas

Dónde ver Sub 23 México vs. Sub 23 Rumania en EE.UU.

EN DIRECTO Sub 23 México vs. Sub 23 Rumania será emitido EN VIVO para Estados Unidos vía TUDN mientras que para el resto del mundo, todas las incidencias del partido podrás seguir desde Bolavip.

Estados Unidos: TUDN.com, TUDN App, TUDN USA

México: TUDN En Vivo, TUDN

Sub 23 México vs. Sub 23 Rumania pronósticos en USA:

Según la casas de apuestas Caliente, Sub 23 México y Sub 23 Rumania tendrá un encuentro complicado. Teniendo una mínima diferencia entre sus cuotas, de solo 10 puntos, con un ligero favoritismo por el equipo mexicano.

Resultados Cuota Sub 23 Rumania +150 Empate +260 Sub 23 México +140

*Cuotas cortesía de Caliente

Lee También