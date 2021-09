Cuando Nintendo mostró su nuevo modelo de Switch OLED, algunos fans estuvieron decepcionados ya que no tenía todas las mejoras que se rumoreaban sobre su nueva versión. Pero esta consola con 4K y otras funciones podría estar llegando aún.

El medio financiero Bloomberg publicó un reporte en el cual afirmaron que al menos once estudios han estado trabajando en juegos con un kit de una Nintendo Switch con 4K. Uno de ellos es Zynga, conocidos por juegos móviles y de navegador como Farmville.

La respuesta oficial de Nintendo al respecto fue que el reporte "no es preciso", pero no se dijo más que eso. Lo cierto es que no es la primera vez que medios informan sobre este misterioso modelo.

Bloomberg cita a empleados de Zynga y otras empresas como fuente, y agrega que este hipotético sistema con soporte para resolución 4K estaría llegando recién a fines del año que viene.

Será cuestión de esperar a un anuncio oficial; mientras tanto, te comentamos que ya está disponible la Switch OLED, y pronto saldrán juegos tan anticipados como Bayonetta 3, Splatoon 3, y Leyendas Pokémon: Arceus.