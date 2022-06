Boca cerró la fecha 2 de la Liga Profesional en Santiago del Estero ante Central Córdoba y vio la derrota por primera vez en el último mes y medio, cortando así la racha de diez encuentros consecutivos sin perder. El conjunto de Sebastián Battaglia no tuvo su mejor noche y se notó en el resultado del cotejo ante el Ferroviario. Sin embargo, más cuestiones ocurrieron en los pasillos de Brandsen 805.

Derrota en Santiago del Estero

Boca no jugó bien y tuvo muchas falencias en defensa, sobre todo por el lado izquierdo donde Frank Fabra no estuvo certero y Marcos Rojo en su regreso al equipo luego de haber sido desafectado por Sebastián Battaglia tampoco tuvo su mejor noche. En ofensiva, los de la Ribera tampoco estuvieron eficaces y por eso tampoco pudieron llegar a la paridad, por más que sobre el cierre ahogaron con la presión a los locales.

Central Córdoba se había puesto incluso 2 a 0 arriba en el marcador tras un rebote de un penal atajado por Agustín Rossi, pero por invasión de campo en el área visitante, el tanto fue anulado y el Ferroviario no pudo ampliar la ventaja de manera definitiva.

De esta forma, Boca cayó por la mínima ante los dirigidos por Sergio Rondina y perdieron la posibilidad de comenzar desde las fechas inaugurales de la Liga Profesional en la punta del campeonato.

Los fulminantes tuits de la ex pareja de Salvio contra el futbolista de Boca: "Sos la peor persona que existe"

Magalí Aravena, la expareja del "Toto", publicó una serie de tuits contra el futbolista. "Una vez más priorizando tu puto ego. Una vez más ellos esperándote... Y ahí estas queriendo obligar a dos nenes chiquitos a conocer a alguien que no quiere. Sos mierda, sos basura, sos la peor persona que existe", señaló. Y agregó: "Me callé mil cosas que hiciste para cuidarlos a ellos pero basta. No es no". Esto, y mucho más. Fue durísima.

Caso Villa: revelaron cómo fue la reacción del futbolista de Boca al pedido de detención de la fiscal

Juan Etchegoyen, periodista de Radio Mitre, lo contó al aire. "Fue sorprendente la reacción de Villa porque uno lo analiza desde la situación que está protagonizando Villa, da la sensación que no lo afecta a su entorno, todo lo que le va sucediendo no le genera ningún tipo de mella, tiene una especie de coraza donde nada le afecta", señaló.

"Hoy hablaba muy temprano con gente que está en la concentración y pertenece al cuerpo técnico de Battaglia y me dicen que él está perfecto, está bien y que no tiene ningún problema y él está con ganas de jugar", amplió el conductor en "Mitre Live". Por el momento, la comisión directiva de Boca resolvió que Villa siga jugando hasta que haya un fallo judicial al respecto.

Etchegoyen profundizó en que hubo una charla entre Battaglia y el futbolista. "El director técnico de Boca le preguntó cómo se sentía y si quería jugar, y él le dijo 'Sí, profe, quiero jugar, me interesa y vivo para el fútbol, estoy para jugar'. Esa fue la respuesta de Villa a Battaglia, la personalidad de Villa es particular y a otra persona le afectaría y no podría estar enfocado en sus objetivos pero a él no", aseguró.

La condición que puso Boca para la vuelta de Equi Fernández al plantel

Según revelaron en TNT Sports, la idea del consejo de fútbol es pedir el regreso de Fernández solo si se da una salida en el mediocampo. Esteban Rolón es uno de los candidatos a irse y también es posible una transferencia por Jorman Campuzano.

Si se da alguna de estas operaciomes, el Xeneize pedirá que Equi regrese al club dueño de su pase. En el caso contrario, la idea es que Fernández se quede en Tigre para seguir sumando rodaje. Y que su retorno al Boca sea cuando de verdad se lo necesite y para ser protagonista.

Nández tomó una decisión respecto a su futuro ante el interés de Boca

En las últimas horas, y pese a los rumores que establecían una posible vuelta del uruguayo a Boca, desde TyC Sports confirmaron que Nández tomó la decisión de quedarse en Europa un tiempo más aunque lejos del conjunto de la Isla de Cerdeña con el que perdió la categoría en la liga italiana. Allí, el volante de 26 años estaría esperando una venta dentro del fútbol del viejo continente.

En las pasadas semanas, equipos como Tottenham, Leeds United, Inter de Milán, y Napoli sembraron interés en el charrúa, por lo que aparecen varias opciones dentro del ámbito europeo para que Nández siga con su deseo de continuar en filas competitivas de algún club de Inglaterra o de Italia.

Junto con Ávila, Eros Mancuso se iría de Boca rumbo a Rosario Central

El destino de Gastón Ávila parece decidido. El defensor no tiene lugar en la Primera de Boca porque Sebastián Battaglia lo considera el cuarto central (por detrás de Izquierdoz, Rojo y Zambrano) y por eso se irá cedido a préstamo. El próximo club del "Gato" será Rosario Central, donde ya estuvo durante el 2021.

Sin embargo, todo indica que hay otro futbolista del Xeneize que también viajará a Rosario. Desde el "Canalla" se interesaron en otro jugador del club de la Ribera que está en una situación similar: le avisaron que no será tenido en cuenta y por eso está buscando equipo.

Hace algunos días, el consejo de fútbol le comunicó a Eros Mancuso que no renovarán su contrato, que se termina a fin de junio. Así, uno de los capitanes del plantel de la Reserva que dirige Hugo Ibarra tendrá que dejar la institución y Central aparece como su mejor opción, aunque Gimnasia y Esgrima de La Plata también lo quiere, según informó TyC Sports.