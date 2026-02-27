Leonardo Astrada fulminó a Marcos Acuña tras la salida de Marcelo Gallardo: “En River es nada”

La salida de Marcelo Gallardo sigue dando que hablar, sobre todo después de lo vivido con muchos jugadores de River dentro del campo de juego. La decisión del DT, entre tantas otras, de dejar afuera a Marcos Acuña del 11 inicial expuso un cortocircuito con el DT. En ESPN, Leonardo Astrada apuntó contra el campeón del mundo.

El ex futbolista y entrenador del Millonario salió al cruce cuando Diego Fucks aseguró que la salida del Muñeco se debe, en parte, a una pelea con el lateral izquierdo. “¿Por Acuña? No, no, no, no”, fue la primera reacción del panelista en F90.

“¿Sabés cuánto dura Acuña en River? Dejate de joder. No me podés decir que se va por Acuña. ¿Qué tiene que ver que sea campeón del mundo? En River es nada“, sostuvo Astrada, que se mostró negado a creer que el Huevo sea el máximo responsable de la salida de Napoleón.

Subiendo la temperatura, continuó: “Escuchame una cosa. Acuña es reconocido por ser campeón del mundo, pero en River es nada. ¿Porque sea campeón del mundo se tiene que llevar el mundo por delante? No es así. ¿Cómo me vas a decir que Marcelo se va por Acuña?”.

Tweet placeholder

La situación de Marcos Acuña

La suplencia de Marcos Acuña en el Monumental sorprendió a propios y extraños. Luego de haberse perdido varios partidos por “fiebre”, el Huevo se perfilaba para ser titular debido al mal nivel mostrado por Matías Viña en los últimos compromisos. Sin embargo, el DT sorprendió e hizo debutar al juvenil Facundo González.

Publicidad

Publicidad

ver también Reproches, desilusión y un quiebre: la grieta en la relación entre Marcelo Gallardo y los jugadores que marcó su salida de River

Las tensiones quedaron expuestas cuando el campeón del mundo ni siquiera reaccionó cuando algunos de sus compañeros abrazaban al DT. Además, el ex Racing ni siquiera fue llamado para realizar la entrada en calor en el segundo tiempo.

Los minutos de Marcos Acuña en 2026

Marcos Acuña solo participó en tres de los ocho encuentros de River en lo que va de 2026, sin contar los amistosos, en los que tampoco sumó minutos. Marcelo Gallardo lo dejó afuera de la convocatoria en 4 encuentros.

Tras haber ingresado desde el banco ante Rosario Central y Tigre, Acuña fue titular ante Argentinos Juniors. Tras reemplazarlo a los 60′, el Muñeco lo dejó afuera del duelo ante Vélez y después lo sentó en el banco en el triunfo ante Banfield.

Publicidad

Publicidad

24 de enero vs. Barracas : no convocado

: no convocado 28 de enero vs. Gimnasia : no convocado

: no convocado 1 de febrero vs. Rosario Central : suplente e ingresó a los 70′

: suplente e ingresó a los 70′ 7 de febrero vs. Tigre: suplente eingresó a los 45′

suplente eingresó a los 45′ 12 de febrero vs. Argentinos : titular y salió a los 60′

: titular y salió a los 60′ 17 de febrero vs. Ciudad Bolívar : no convocado

: no convocado 22 de febrero vs. Vélez : no convocado

: no convocado 26 de febrero vs. Banfield: suplente y no ingresó

DATOS CLAVE

Leonardo Astrada negó en ESPN que la salida de Marcelo Gallardo sea por Acuña.

negó en ESPN que la salida de sea por Acuña. El exentrenador afirmó que el lateral izquierdo “en River es nada” pese a ser campeón del mundo

pese a ser campeón del mundo Leonardo Astrada cuestionó que el jugador intente “llevarse el mundo por delante” en el club.

ver también No se vio en TV: los jugadores de River que no saludaron a Gallardo y a su cuerpo técnico al final del partido