Boca sigue sin levantar la cabeza y no jugó nada bien ante Godoy Cruz, empatando en La Bombonera, donde sigue sin poder ganar en el ámbito local. Este partido era clave para levantar la cabeza pero no lo pudieron hacer, siendo aún más preocupante el contexto. Sin embargo, esto no fue lo único que pasó en el Mundo Boca en el día de hoy. Enterate todas las novedades acá.

Empate vs Godoy Cruz

Ante Godoy Cruz en Brandsen 805, Boca dejó otra desdibujada imagen y sigue preocupando desde el rendimiento y los resultados, ya que sigue sin poder ganar en condición de local en la Copa de la Liga.

El Xeneize no jugó nada bien y dejó una pálida sensación en sus hinchas. El jugador más destacado en Boca, por lejos, fue Darío Benedetto, ya que no solo fue el autor del gol de penal ante el Tomba, sino que también manejó los hilos del plantel cuando pudo, bajando desde el área para sumarse al armado del equipo por la carencia de juego que se vio en el resto de los futbolistas de Boca.

El reto de Benedetto a sus compañeros

El Pipa mostró su enojo minutos después del gol del empate de Godoy Cruz.La paridad en el resultado generó la bronca del delantero, quien retó a sus compañeros antes de partir al túnel de vestuarios. "Son unos pelot..., 5 minutos pasan, la c..... de su madre", dijo el goleador y referente del plantel.

Rival confirmado para la Copa Argentina

El siguiente oponente del conjunto de La Ribera será Ferro, que venció 4-0 a J.J. Urquiza en 32avos de final a raíz de los tantos de Enzo Díaz (2), Claudio Mosca y Fernando Márquez. Así, Boca se verá la cara contra el histórico conjunto de Caballito que milita hace años la B Nacional.

Fabra le explicó a Bolavip por qué se golpeó la cabeza

Uno de los videos virales de la semana fue el que protagonizó Frank Fabra. El lateral izquierdo de Boca fue capturado subiendo el túnel de La Bombonera para entrar en calor, pero se golpeó la cabeza con el borde del techo.

El colombiano se tomó con gracia el momento. De hecho, compartió una imagen riéndose del mismo. El video circuló por varios medios y portales y ahí estaba Bolavip Colombia, que etiquetó al jugador en Instagram para preguntarle "¿qué te pasó, Frank?", a lo que el defensor respondió con mucha gracia: "He crecido un montón crack jajajaja me acorde cuando me parió mi madre". Crack.

Palazo de Pergolini a la dirigencia por las máquinas en el Boca Predio que simulan los latidos de La Bombonera

El Xeneize mostró las máquinas que utilizó para imitar ese "latido" en el Predio en sus cuentas oficiales y hubo muchas opiniones cruzadas. Entre tantos puntos de vista apareció el de Mario Pergolini, que disparó sin filtro contra los encargados de armar la campaña.

"La verdad que da vergüenza. Armaron este documental que es una mentira, es tanto humo como un montón de otras cosas. Hacer esto nos pone en un lugar muy vergonzoso, muy estúpido", soltó en Vorterix el exvicepresidente del club, que luego fue por más: "Esto lo hace Fernando Sosa, presidente creativo de Leo Burnett, que encima es de River. No se entiende. No puede hacer algo para Boca". Contundente, y duro contra la dirigencia que supo integrar.

Tres entrenadores que aparecen en el Mundo Boca si Battaglia decide no seguir

Puertas para afuera, Juan Román Riquelme se ha cansado de defender el trabajo de Sebastián Battaglia. De declarar que él no tenía dudas. Aunque hay varios periodistas que están en el día a día del Xeneize y aseguran que el entrenador está en la cuerda floja. Por eso, la danza de nombres ya gira y entre ellos apareció uno inesperado totalmente.

Entre tantas alternativas, desde el ámbito de los especialistas partidarios que están en el día a día del Xeneize afirmaron que como candidatos se encuentran Blas Giunta y Walter Pico, aunque este último, siendo el actual entrenador de la Quinta División, "dejó en claro que no quiere dirigir a la Primera y desde el Consejo de Fútbol ya no piensan en él", según contó Luis Fregossi. Por su parte, los hinchas postularon a Gabriel Heinze como sucesor de Battaglia, ya que lo hicieron tendencia en las redes.