El ex vicepresidente del Xeneize no tuvo filtro a la hora de hablar de la movida del club para que los juveniles sientan "latir" el Predio igual que La Bombonera. "Es una mentira", acusó.

Desde hace unos días Boca, a través de su cuenta Boca Predio, venía preparando una movida para hacer latir el Centro de Entrenamiento de Ezeiza. El objetivo era que los juveniles sientan la misma vibración que tiene La Bombonera en cada partido, pero dependía de la cantidad de interacciones que tuviera el club en las redes sociales. Finalmente, el video salió el 18 de abril y dio mucho que hablar.

El Xeneize mostró las máquinas que utilizó para imitar ese "latido" en el Predio y hubo muchas opiniones cruzadas. De hecho, algunos dudaron de la veracidad del spot. Entre tantos puntos de vista apareció el de Mario Pergolini, que disparó sin filtro contra los encargados de armar la campaña.

"La verdad que da vergüenza. Armaron este documental que es una mentira, es tanto humo como un montón de otras cosas. Hacer esto nos pone en un lugar muy vergonzoso, muy estúpido", soltó en Vorterix el exvicepresidente del club, que luego fue por más: "Esto lo hace Fernando Sosa, presidente creativo de Leo Burnett, que encima es de River. No se entiende. No puede hacer algo para Boca".

Lejos de dejarla ahí, Pergolini siguió lanzando munición pesada: "Parece un comercial de Quilmes, del Mundial de 1982. No se entiende. Es complicado que hagan esto, por qué no hacemos algo mejor. No sé por qué la comunicación de Boca la maneja alguien que no es de Boca... Un tipo que fue a Madrid y del otro lado (del de River) estaba. ¿Y hacen esto? Que se yo...", cerró. ¡En llamas!