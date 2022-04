Uno de los tantos nombres que surgió en las últimas horas como posible sucesor de Battaglia no tiene en los planes dirigir la Primera.

Empezó a sonar como DT de Boca, pero ya bajó el pulgar: "Dejó en claro que no quiere"

El ciclo de Sebastián Battaglia en Boca está en un "veremos" constante y si no obtiene buenos resultados en sus próximos compromisos podría llegar a su desenlace. En las últimas horas se habló de la posibilidad de que Juan Román Riquelme le busque un reemplazante, aunque no parecería haber un objetivo claro.

Dentro de la danza de nombres que hubo en distintos medios de comunicación, aparecieron algunos como Luis Zubeldía, Ricardo Gareca, Hugo Ibarra y el Kily González. Entre otros tantos, ya hay uno que avisó que no tiene como idea hacerse cargo del primer equipo y la dirigencia lo sabe.

Se trata de Walter Pico, exfutbolista de la institución y actual entrenador de la Quinta División. Según reveló Luis Fregossi, "él dejó en claro que no quiere dirigir a la Primera y desde el Consejo de Fútbol ya no piensan en él". Si Seba no sigue, habrá que buscar por otro lado.

+ Boca-Godoy Cruz, otro partido clave para Battaglia

Como viene sucediendo desde hace varias jornadas, una derrota condiciona más el futuro del entrenador. El Xeneize recibe al Tomba en La Bombonera y un mal resultado podría desembocar en un timonazo de Román. La semana que viene, el equipo irá a Brasil para enfrentar a Corinthians en un choque fundamental para la fase de grupos.